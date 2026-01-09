Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε στύλο – Δύο τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Νέα Σμύρνη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο καρφώθηκε σε στύλο, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο άτομα.
  • Το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα, στις 04.25, όταν ένα γκρι αυτοκίνητο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο και το όχημα να προσκρούει με δύναμη σε στύλο.
  • Οδηγός και συνοδηγός τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από έξι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί στη Νέα Σμύρνη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο καρφώθηκε σε στύλο και μάλιστα κοντά στις γραμμές του τραμ. Το αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματισθούν δύο άτομα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα και πιο συγκεκριμένα στις 04.25, όταν ένα γκρι αυτοκίνητο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα επί της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το βίντεο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, δείχνει το όχημα τη στιγμή που χτυπά με δύναμη στο κράσπεδο, ενώ ο οδηγός έχει χάσει τον έλεγχό του. Στη συνέχεια, σχεδόν ίπταται για λίγα μέτρα πριν προσκρούσει με δύναμη πάνω στον στύλο.

Δύο άτομα, οδηγός και συνοδηγός, τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους τραυματίες.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:08 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Πιερία: «Θανάτωσαν όλα τα ζώα και δεν άντεξε τη στενοχώρια» λένε οι γονείς του κτηνοτρόφου που βρέθηκε απαγχονισμένος – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζει η υπόθεση αυτοκτονίας κτηνοτρόφου στην Πιερία ο οποίος μην αντέχοντας τη θανάτωση ...
21:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ηλεία: Βίντεο από την στιγμή που ανεμοστρόβιλος αναποδογυρίζει αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι

Πρωτόγνωρες εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου. Συγκεκριμένα ...
20:56 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Την Τρίτη θα πάμε στην Αθήνα, θα πλημμυρίσουμε με κόσμο την πρωτεύουσα» λένε από το μπλόκο της Νίκαιας 

Οργή επικρατεί στις τάξεις των αγροτών μετά την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, με το ισχυρό μπ...
20:09 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Παραδόθηκε άλλος ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου 

Ο έκτος κατά σειρά κατηγορούμενος, από τους συνολικά εννέα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το μεσημ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι