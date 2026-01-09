Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε στύλο – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή το πρωί στη Νέα Σμύρνη, όταν ΙΧ αυτοκίνητο καρφώθηκε σε στύλο και μάλιστα κοντά στις γραμμές του τραμ. Το αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματισθούν δύο άτομα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα και πιο συγκεκριμένα στις 04.25, όταν ένα γκρι αυτοκίνητο κινούταν με μεγάλη ταχύτητα επί της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το βίντεο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, δείχνει το όχημα τη στιγμή που χτυπά με δύναμη στο κράσπεδο, ενώ ο οδηγός έχει χάσει τον έλεγχό του. Στη συνέχεια, σχεδόν ίπταται για λίγα μέτρα πριν προσκρούσει με δύναμη πάνω στον στύλο.

Δύο άτομα, οδηγός και συνοδηγός, τραυματίστηκαν, ενώ στο σημείο έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τους τραυματίες.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Δείτε το βίντεο: