Σοβαρό τροχαίο στην Νέα Σμύρνη: Σύγκρουση οχημάτων με δύο τραυματίες

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.
  • Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εντός του ενός δύο νεαρά άτομα, ηλικίας μεταξύ 20-25 ετών.
  • Έξι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους και τους παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, ενώ η γυναίκα φαίνεται να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένη.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Σμύρνη και συγκεκριμένα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η πυροσβεστική, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί το ένα και να εγκλωβιστούν εντός αυτού δύο νεαρά άτομα (ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ηλικίας μεταξύ 20-25 ετών).

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων, παραδίδοντας τους στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένη.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

