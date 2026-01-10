Μήλος: Πλοίο δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών – Συνέχισε το ταξίδι του για το Ηράκλειο

Δυσκολίες αντιμετώπισε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «FAISTOS PALAS», καθώς δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Μήλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του πλοίου από τον Πειραιά με προορισμό τη Μήλο και στη συνέχεια το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η προσέγγιση και ο κατάπλους στη Μήλο δεν ήταν εφικτοί εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο νησί, καθιστώντας επικίνδυνη τη διαδικασία ελλιμενισμού. Οι επιβάτες ενημερώθηκαν άμεσα για την απόφαση του πληρώματος, η οποία ελήφθη για λόγους ασφαλείας.

Μετά την αδυναμία προσέγγισης, το «FAISTOS PALAS» συνέχισε κανονικά την πορεία του προς το λιμάνι του Ηρακλείου, μεταφέροντας συνολικά 1.002 επιβάτες, 179 Ι.Χ. οχήματα, 10 δίκυκλα, 1 λεωφορείο/φορτηγό και 112 φορτηγά οχήματα.