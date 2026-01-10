Κύπελλο Αγγλίας: Αποκλεισμός σοκ για την Νότιγχαμ – Έχασε στα πέναλτι από τη Ρέξαμ

Σύνοψη από το

  • Θύμα του «θεσμού των εκπλήψεων» στην Αγγλία έπεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του FA Cup από τη Ρέξαμ, μια ομάδα – αουτσάιντερ.
  • Σε ένα χορταστικό ματς για γερά νεύρα, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο γκολ (3-1), με τη Νότιγχαμ να ισοφαρίζει σε 3-3 και να στέλνει το ματς στην παράταση.
  • Το φινάλε βρήκε την πιο ψύχραιμη Ρέξαμ να θριαμβεύει με 4-3 στα πέναλτι, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τους «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κύπελλο Αγγλίας: Αποκλεισμός σοκ για την Νότιγχαμ – Έχασε στα πέναλτι από τη Ρέξαμ

Θύμα του «θεσμού των εκπλήξεων» στην Αγγλία έπεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του FA Cup από τη Ρέξαμ, μια ομάδα – αουτσάιντερ που ξαφνιάζει τα τελευταία χρόνια με τις απανωτές ανόδους της μέχρι την Championship.

Σε ένα χορταστικό ματς για γερά νεύρα, η πιο ψύχραιμη Ρέξαμ πέταξε εκτός FA Cup τους Reds. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο γκολ στο 74ο λεπτό (3-1), η ομάδα του Σον Ντάις έμεινε ζωντανή με τα δύο γκολ του Χάντσον-Οντόι (76′ 89′) που έστειλαν το ματς στην παράταση (3-3) και το φινάλε βρήκε την Ρέξαμ να θριαμβεύει με 4-3 στα πέναλτι, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τους «32».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup:

Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0
Πρέστον Γουίγκαν 0-1
ΜΚ Ντονς – Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:00 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σάσα Βεζένκοφ: Κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς στο...
01:02 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Νεϊμάρ: Επίδειξη πλούτου με ιδιωτικό στόλο αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων αποτελούμενο από αεροπλάνο, ελικόπτερο και… Batmobile

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ αποφάσισε να δείξει στους εκατομμύρια θαυμαστές του τον πολυτ...
00:47 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτζώκας για τραυματισμό του Μόρις: «Θα κάνει μαγνητική, μάλλον πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, όμως η βραδιά δεν έκλεισε ιδανικ...
23:48 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Copa Africa: Στα ημιτελικά το Μαρόκο – «Καθάρισε» εύκολα με 2-0 το Καμερούν – Δείτε τα γκολ

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι