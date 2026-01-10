Κύπελλο Αγγλίας: Αποκλεισμός σοκ για την Νότιγχαμ – Έχασε στα πέναλτι από τη Ρέξαμ

Θύμα του «θεσμού των εκπλήξεων» στην Αγγλία έπεσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του FA Cup από τη Ρέξαμ, μια ομάδα – αουτσάιντερ που ξαφνιάζει τα τελευταία χρόνια με τις απανωτές ανόδους της μέχρι την Championship.

Σε ένα χορταστικό ματς για γερά νεύρα, η πιο ψύχραιμη Ρέξαμ πέταξε εκτός FA Cup τους Reds. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο γκολ στο 74ο λεπτό (3-1), η ομάδα του Σον Ντάις έμεινε ζωντανή με τα δύο γκολ του Χάντσον-Οντόι (76′ 89′) που έστειλαν το ματς στην παράταση (3-3) και το φινάλε βρήκε την Ρέξαμ να θριαμβεύει με 4-3 στα πέναλτι, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τους «32».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup:

Πορτ Βέιλ – Φλίτγουντ 1-0

Πρέστον Γουίγκαν 0-1

ΜΚ Ντονς – Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)