Κηφισιά: Νέο θύμα της σπείρας που προσποιείται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Άρπαξαν κολιέ και μετρητά αξίας 5.000 ευρώ από νεαρή

Ξαναχτύπησε η συμμορία απατεώνων που υποδύονται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και ξεγελούν κατοίκους στην Κηφισιά. Τελευταίο θύμα της δεν ήταν κάποια ηλικιωμένη, αλλά μια νεαρή γυναίκα εκπαιδευτικός που έπεσε θύμα απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και γνώριζε ότι έξω από το σπίτι του θύματος γίνονταν σχετικές εργασίες.

Ο δράστης κατάφερε να την πείσει μέσω τηλεφωνήματος “μαϊμού” να απομακρύνει τα κοσμήματα και τα μετρητά της, προκειμένου να «διευκολύνει» τις διαδικασίες ελέγχου. «Μετρητά μου πήραν γύρω στις 3.000 ευρώ και κοσμήματα τα οποία η αξία τους ανέρχεται γύρω στα 2.000, οπότε συνολικά 5.000 ευρώ», δήλωσε η νεαρή γυναίκα σε ρεπορτάζ του STAR.

Οι απατεώνες στην αρχή της είπανε να πάει στον ηλεκτρολογικό πίνακα και να κατεβάσει τον γενικό για να δούνε που είναι η βλάβη. Στη συνέχεια της είπανε ότι τα κοσμήματα είναι επικίνδυνα «γιατί μπορεί να σας χτυπήσει το ρεύμα», όπως και τα μετρητά «γιατί διαθέτουν κάποιο έλασμα», πείθοντας την να τοποθετήσει τα αντικείμενα αξίας μαζί με τα μετρητά σε μια πλαστική σακούλα και να τα εναποθέσει στην εξώπορτα, απ’ όπου κι ενώ συνεχιζόταν η τηλεφωνική συνομιλία έσπευσαν να τα αρπάξουν και να διαφύγουν με αμάξι.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τη σύλληψη της συμμορίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, αξιοποιώντας video από κάμερες ασφαλείας για να τους εντοπίσουν. Καλούν δε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου ισχυρίζεται ότι είναι υπάλληλος δημόσιου φορέα.