Βίντεο: Αεροπλάνο της NASA προσγειώθηκε με την κοιλιά σε αεροδρόμιο του Τέξας

Δραματικά πλάνα που καταγράφηκαν σε βίντεο δείχνουν φλόγες να υψώνονται από το κάτω μέρος ενός ερευνητικού αεροπλάνου της NASA καθώς αυτό πραγματοποιούσε επείγουσα προσγείωση σε αεροδρόμιο του Τέξας την Τρίτη.

Το αεροσκάφος WB-57 της NASA αναγκάστηκε προσγειωθεί χωρίς να έχει αναπτυχθεί ο εξοπλισμός προσγείωσης στο αεροδρόμιο Έλινγκτον στο Χιούστον, αφού αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα γύρω στις 11:30 π.μ., σύμφωνα με την εκπρόσωπο της διαστημικής υπηρεσίας, Μπέθανι Στίβενς.

«Η ανταπόκριση στο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Στίβενς. «Όπως συμβαίνει με κάθε περιστατικό, η NASA θα διεξάγει διεξοδική έρευνα για την αιτία. Η NASA θα ενημερώνει το κοινό με διαφάνεια καθώς συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες», έγραψε.

Το αεροσκάφος — το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ταξιδεύει για μεγάλα χρονικά διαστήματα από την επιφάνεια της θάλασσας έως υψόμετρα μεγαλύτερα από 63.000 πόδια — «πραγματοποιεί ερευνητικές αποστολές από τις αρχές της δεκαετίας του 1970», σύμφωνα με τη NASA .

Τρία από τα εξειδικευμένα αεροπλάνα λειτουργούν από το Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον, όπου στεγάζεται το Πρόγραμμα Έρευνας Υψηλού Υψομέτρου WB-57 του οργανισμού.