  • Μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
  • Ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στα social media, αναφέροντας ότι η μήνυση αφορά τον χαρακτηρισμό «απαίσια».
  • Η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε εναντίον του Υπουργού υπόμνημα 39 σελίδων, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.
Άδωνις Γεωργιάδης: Αποκάλυψε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του – Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας

Μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον χαρακτηρισμό «απαίσια», όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα social media.

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025… ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα “απαίσια”… η απάντηση μου στην κα Πρόεδρο στο βίντεο που ακολουθεί…», γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει στο βίντεο ότι «αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού, γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά, θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά. Γι’ αυτό και σας δηλώνω ότι από δω και μπρος δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας κυρία Καρυστιανού στην οποία και προτείνω να προσέλθετε ως υποψήφια βουλευτής για να είστε κι εσείς στην επόμενη Βουλή. Καλή επιτυχία κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα τα πούμε στα δικαστήρια».

16:15 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

