Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

  • Αλεξάνδρας
  • Ακαδημίας
  • Πατησίων

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία από την συλλογή του Αθανασίου Γιαννούκου, βλέπετε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και την οδό Κων. Παπαρρηγοπούλου, τη δεκαετία του 1950. Στη φωτογραφία διακρίνεται και το ιστορικό Καφέ Σόνια.

Το σημείο το 2025:

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι κεντρικός οδικός άξονας του Δήμου της Αθήνας, ο οποίος ενώνει την Οδό Πατησίων με τη Λεωφόρο Κηφισίας, ενώ παράλληλα αποτελεί βόρειο όριο του Αθηναϊκού Δακτυλίου. Τοποθετείται ανάμεσα στον Λυκαβηττό και τα Τουρκοβούνια, συνδέοντας έναν μεγάλο αριθμό συνοικιών της Αθήνας, όπως Αμπελόκηποι, Γκύζη, Κουντουριώτικα, Νεάπολη, Μουσείο και Πεδίον του Άρεως. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας ονομάστηκε έτσι προς τιμή της Πριγκίπισσας Αλεξάνδρας και φιλοξενεί αρκετά γνωστά κτίρια και σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης, τον Άρειο Πάγο, την έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), καθώς και τον σταθμό Αμπελόκηποι του Μετρό της Αθήνας. Η Αλεξάνδρας συνδέεται με πολλές κύριες οδικές αρτηρίες, όπως τις οδούς Ιπποκράτους, Τρικούπη και Πανόρμου, ενώ φιλοξενεί και την επιμήκη Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας. Η Λεωφόρος έχει μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων.

Το Καφέ Σόνια ήταν ελληνικό ιστορικό κατάστημα εστίασης (καφετέρια) στην περιοχή του Γκύζη της Αθήνας, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επί σειρά ετών αποτελούσε σημείο αναφοράς για γνωστές προσωπικότητες της πνευματικής, καλλιτεχνικής και πολιτικής ζωής της πρωτεύουσας, αλλά και τόπος συνάντησης απλών ανθρώπων. Η αρχική χρήση του καταστήματος (ιδιοκτησίας Πάμπουρα) ήταν αυτή του παραδοσιακού καφενείου, ενώ η ίδρυσή του τοποθετείται στη δεκαετία του ’30. Μάλιστα το κατάστημα, λόγω της δημοφιλίας που χαίρει, έχει δωρίσει το όνομά του στη στάση λεωφορείων,που βρίσκεται στο ίδιο σημείο.

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greec

