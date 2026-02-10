Λιβύη: Συντριβή ελικοπτέρου εναέριου-ασθενοφόρου εντός στρατιωτικής βάσης – 5 νεκροί, ανάμεσα τους 2 Ρώσοι πιλότοι

Ένα ελικόπτερο εναέριο-ασθενοφόρο συνετρίβη εντός της βάσης Al-Sarra στη νότια Λιβύη, ενώ επέστρεφε από μια αποστολή διάσωσης ενός στρατιώτη από την «Ειρηνευτική Ταξιαρχία», καθώς ένα από τα οχήματα της ταξιαρχίας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα, ανάμεσα τους 2 Ρώσοι πιλότοι.

Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο Alwasat τη Δευτέρα ότι το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα θύματα μεταξύ του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και τον θάνατο ενός νοσηλευτή από τον τομέα της υγείας που είχε ανατεθεί να εργαστεί με το τάγμα.

Πηγές από τη βάση αναφέρουν ότι μετά τη φόρτωση του ιατρικού εξοπλισμού και καθώς το πλήρωμα προετοιμαζόταν για την αναχώρηση, το ελικόπτερο υπέστη ξαφνική τεχνική βλάβη κατά την απογείωση ή τους ελιγμούς κοντά στον αεροδιάδρομο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι Ρώσοι πιλότοι έχασαν τον έλεγχο και το αεροσκάφος έπεσε στο έδαφος, μετατρέποντας το σε συντρίμμια, δίνοντας τέλος στη ζωή πέντε ατόμων που προσπαθούσαν να σώσουν κάποιον άλλο.

How a “Rescue” Mission in Libya Turned into a Tragedy in the Heart of the Desert It was no ordinary accident; it was a race against time to save a life. The story began with an urgent report of a horrific traffic accident involving a vehicle from the “Subul al-Salam” Battalion… pic.twitter.com/xpqIc0fORI — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) February 9, 2026

H Λιβύη παρέλαβε πριν από ένα χρόνο τα δύο ελικόπτερα Bell 429, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικά ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδοθεί επίσημες δηλώσεις που να εξηγούν τα αίτια του ατυχήματος ή τον τελικό αριθμό των θυμάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να ξεκινούν έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες.

Πηγή: Alwasat