Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν σχεδόν πλήρη διακοπή ρεύματος στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια

Σχεδόν πλήρη διακοπή ρεύματος έχουν υποστεί οι περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ύστερα από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού Υπουργείου Ενέργειας.

Στη δήλωσή του στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια έχουν μείνει σχεδόν εντελώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα». Οι αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του δικτύου, ενώ τα συνεργεία εργάζονται προκειμένου να εντοπίσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση.

Πηγή: Reuters