Ελβετία: Η ιδιοκτήτρια φέρεται να εγκατέλειψε το φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά, «αγκαλιά» με την ταμειακή

Σοκ και οργή προκαλούν στην Ελβετία τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φονική πυρκαγιά στο γνωστό νυχτερινό κέντρο «Constellation» στο Κραν Μοντανά, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι.

Ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ να εγκαταλείπει τρέχοντας το φλεγόμενο κτίριο, κρατώντας στην αγκαλιά της την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης.

🚨🔥 RUMORES VS HECHOS — CRANS-MONTANA 🇨🇭 Están circulando versiones en redes que aseguran que la propietaria de Le Constellation, Jessica Moretti, fue grabada por cámaras mientras escapaba con la caja de dinero del bar durante el incendio. 🔍💰📹 Antes de que corran teorías,… https://t.co/RYorLyJbV7 — Christian.eth (@cchiramberro) January 7, 2026

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγγείλουν κατηγορίες για παράλειψη παροχής βοήθειας στους ιδιοκτήτες του κλαμπ, καθώς η στάση τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η συνιδιοκτήτρια, Τζέσικα Μορέτι, καταγράφηκε να τρέπεται σε φυγή τη στιγμή που οι θαμώνες προσπαθούσαν να σωθούν από τις φλόγες. Η ίδια φέρεται να κρατά στα χέρια της το ταμείο του μαγαζιού, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει ενισχύσει τις υποψίες περί αμέλειας στη διαχείριση των μέτρων ασφαλείας.

Η 40χρονη Μορέτι και ο 49χρονος σύζυγός της, Ζακ Μορέτι, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τις αποκαλύψεις για ανεπαρκή πρότυπα ασφαλείας στον χώρο. Η φωτιά, που ξεκίνησε από το υπόγειο του μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας δεκάδες άτομα στο εσωτερικό.

Crans montana les amis corse des Moretti intimident des journalistes italiens, c’est honteux et montrent bien leur caractére de mafieux sans coeur, voici la video !!! pic.twitter.com/tszNl7IiQU — michael oberheim (@oberheimsystem) January 7, 2026

Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, το βίντεο δείχνει την Μορέτι να απομακρύνεται από το μπαρ, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να βρισκόταν σε άλλο κατάστημα της ίδιας επιχείρησης την ώρα της τραγωδίας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, καθώς και τη συμπεριφορά των υπευθύνων την κρίσιμη στιγμή.

Η ίδια η Μορέτι υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι και έχει δηλώσει πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Αρχές και να λογοδοτήσει για οποιαδήποτε ευθύνη της αναλογεί. Παράλληλα, το ζευγάρι ερευνάται και για ένα ακόμη περιστατικό, που αφορά επίθεση σε δημοσιογράφους από άτομα τα οποία φέρονται να εργάζονται σε επιχειρήσεις της οικογένειας Μορέτι. Το συμβάν έχει καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου και έχει ήδη παραδοθεί στον εισαγγελέα.