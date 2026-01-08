Ελβετία: Η ιδιοκτήτρια φέρεται να εγκατέλειψε το φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά, «αγκαλιά» με την ταμειακή

Σύνοψη από το

  • Σοκ και οργή προκαλούν στην Ελβετία τα νέα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο «Constellation», καθώς βίντεο φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια να εγκαταλείπει το φλεγόμενο κτίριο κρατώντας την ταμειακή μηχανή.
  • Οι ελβετικές αρχές εξετάζουν κατηγορίες για παράλειψη παροχής βοήθειας στους ιδιοκτήτες του κλαμπ, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της πυρκαγιάς και τη συμπεριφορά των υπευθύνων, ενώ το ζευγάρι ερευνάται και για επίθεση σε δημοσιογράφους από εργαζόμενους τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία: Η ιδιοκτήτρια φέρεται να εγκατέλειψε το φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά, «αγκαλιά» με την ταμειακή

Σοκ και οργή προκαλούν στην Ελβετία τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φονική πυρκαγιά στο γνωστό νυχτερινό κέντρο «Constellation» στο Κραν Μοντανά, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι.

Ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ να εγκαταλείπει τρέχοντας το φλεγόμενο κτίριο, κρατώντας στην αγκαλιά της την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγγείλουν κατηγορίες για παράλειψη παροχής βοήθειας στους ιδιοκτήτες του κλαμπ, καθώς η στάση τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η συνιδιοκτήτρια, Τζέσικα Μορέτι, καταγράφηκε να τρέπεται σε φυγή τη στιγμή που οι θαμώνες προσπαθούσαν να σωθούν από τις φλόγες. Η ίδια φέρεται να κρατά στα χέρια της το ταμείο του μαγαζιού, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει ενισχύσει τις υποψίες περί αμέλειας στη διαχείριση των μέτρων ασφαλείας.

Η 40χρονη Μορέτι και ο 49χρονος σύζυγός της, Ζακ Μορέτι, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τις αποκαλύψεις για ανεπαρκή πρότυπα ασφαλείας στον χώρο. Η φωτιά, που ξεκίνησε από το υπόγειο του μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας δεκάδες άτομα στο εσωτερικό.

Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, το βίντεο δείχνει την Μορέτι να απομακρύνεται από το μπαρ, ενώ ο σύζυγός της φέρεται να βρισκόταν σε άλλο κατάστημα της ίδιας επιχείρησης την ώρα της τραγωδίας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, καθώς και τη συμπεριφορά των υπευθύνων την κρίσιμη στιγμή.

Η ίδια η Μορέτι υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο χέρι και έχει δηλώσει πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Αρχές και να λογοδοτήσει για οποιαδήποτε ευθύνη της αναλογεί. Παράλληλα, το ζευγάρι ερευνάται και για ένα ακόμη περιστατικό, που αφορά επίθεση σε δημοσιογράφους από άτομα τα οποία φέρονται να εργάζονται σε επιχειρήσεις της οικογένειας Μορέτι. Το συμβάν έχει καταγραφεί από κάμερα κινητού τηλεφώνου και έχει ήδη παραδοθεί στον εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:10 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Γιατί οι ΗΠΑ έκαναν ρεσάλτο σε δύο τάνκερ στον Ατλαντικό – Οι αμερικανικές αιτιάσεις, η βρετανική βοήθεια και η χαλαρή αντίδραση της Μόσχας

Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσχεση του τάνκερ Bella 1 που μετονομάστηκε σε Marinera,  έδωσε...
22:51 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αναταραχή στη Μινεάπολη των ΗΠΑ: Αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη οδηγό – Σφοδρές αντιδράσεις – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Αναβρασμός επικρατεί στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, καθώς ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης...
22:23 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι για την Γροιλανδία μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η αποτυχία της πολιτικής κατευνασμού του Τραμπ

Τον τελευταίο χρόνο, οι Ευρωπαίοι φίλοι που έγιναν αντίπαλοι των ΗΠΑ έχουν κινηθεί προσεκτικά ...
21:28 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα υποστηρίξει τη Γροιλανδία και τη Δανία όταν χρειαστεί και δεν θα δεχ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι