Τυχεροπούλου: Αντιπαράθεση για την μετακίνησή της στην ΑΑΔΕ

Ένταση έχει προκύψει σχετικά με τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τοποθετήθηκε σε Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ που, σύμφωνα με την ίδια, δεν συνδέεται με το αντικείμενό της. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η πλευρά της Τυχεροπούλου υποστηρίζει ότι η απόφαση την απομακρύνει από το έργο των ελέγχων, ενώ η ΑΑΔΕ τονίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα και πως η διαδικασία δεν επηρεάζει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Ο δικηγόρος της, κ. Βαγιάνος, με επίσημη δήλωσή του χαρακτήρισε την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, «σκανδαλώδη» και «εκδικητική». Όπως αναφέρει: «Κατόπιν σκανδαλώδους απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, η κα. Τυχεροπούλου τίθεται εκτός του κορμού του “Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ”, που ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, και τοποθετείται πλέον σε άσχετη Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, εκτός του νέου Φορέα Πληρωμών. Πρόκειται για νέα εκδικητική και καταχρηστική μετακίνηση, που την αποσυνδέει πλήρως από το αντικείμενο των ελέγχων και των πληρωμών, για το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια».

Η απάντηση της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ, απαντώντας στην ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της υπαλλήλου, διευκρινίζει ότι η τοποθέτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, στο πλαίσιο της μαζικής μετάβασης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως σημειώνει η Αρχή, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) ή σε συναφείς διευθύνσεις με παρόμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν προηγουμένως. Ειδικότερα, η οργανική θέση της κ. Τυχεροπούλου βρισκόταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, και μεταφέρθηκε σε γραφείο της ΓΔΕΛΕΠ με όμοια καθήκοντα.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν επηρεάζει τη συνεργασία της υπαλλήλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ επισημαίνει πως όλοι οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα υπηρεσιακής αναφοράς και υπόκεινται στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει η νομοθεσία.