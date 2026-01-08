Τυχεροπούλου: Αντιπαράθεση για την μετακίνησή της στην ΑΑΔΕ

Σύνοψη από το

  • Ένταση έχει προκύψει σχετικά με τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ που, σύμφωνα με την ίδια, δεν συνδέεται με το αντικείμενό της.
  • Ο δικηγόρος της, κ. Βαγιάνος, χαρακτήρισε την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «σκανδαλώδη» και «εκδικητική», υποστηρίζοντας ότι την αποσυνδέει πλήρως από το αντικείμενο των ελέγχων.
  • Η ΑΑΔΕ απαντά ότι η τοποθέτηση έγινε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, και δεν επηρεάζει τη συνεργασία της υπαλλήλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τυχεροπούλου: Αντιπαράθεση για την μετακίνησή της στην ΑΑΔΕ

Ένταση έχει προκύψει σχετικά με τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τοποθετήθηκε σε Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ που, σύμφωνα με την ίδια, δεν συνδέεται με το αντικείμενό της. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η πλευρά της Τυχεροπούλου υποστηρίζει ότι η απόφαση την απομακρύνει από το έργο των ελέγχων, ενώ η ΑΑΔΕ τονίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα και πως η διαδικασία δεν επηρεάζει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Ο δικηγόρος της, κ. Βαγιάνος, με επίσημη δήλωσή του χαρακτήρισε την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, «σκανδαλώδη» και «εκδικητική». Όπως αναφέρει: «Κατόπιν σκανδαλώδους απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή, η κα. Τυχεροπούλου τίθεται εκτός του κορμού του “Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ”, που ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, και τοποθετείται πλέον σε άσχετη Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, εκτός του νέου Φορέα Πληρωμών. Πρόκειται για νέα εκδικητική και καταχρηστική μετακίνηση, που την αποσυνδέει πλήρως από το αντικείμενο των ελέγχων και των πληρωμών, για το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια».

Η απάντηση της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ, απαντώντας στην ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της υπαλλήλου, διευκρινίζει ότι η τοποθέτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, στο πλαίσιο της μαζικής μετάβασης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως σημειώνει η Αρχή, σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) ή σε συναφείς διευθύνσεις με παρόμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν προηγουμένως. Ειδικότερα, η οργανική θέση της κ. Τυχεροπούλου βρισκόταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, και μεταφέρθηκε σε γραφείο της ΓΔΕΛΕΠ με όμοια καθήκοντα.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν επηρεάζει τη συνεργασία της υπαλλήλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ επισημαίνει πως όλοι οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα υπηρεσιακής αναφοράς και υπόκεινται στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει η νομοθεσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γρεβενά: Διακοπή ρεύματος στο Περιβόλι λόγω κατολίσθησης

Σε κατολίσθηση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στο ύψος του Αγίου Νικολάου, επί τη...
00:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Κως: Ακυβερνησία πλοίου τουρκικής σημαίας λόγω μηχανικής βλάβης – Επιχείρηση του λιμενικού υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση παροχής βοήθειας σε πλοίο τουρκικής σημαίας, το οποίο έχει τεθ...
00:40 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Χαλκίδα: Συγκλονίζει η μητέρα του 15χρονου που έπεσε από την υψηλή γέφυρα – «Μου τον φάγανε, βρήκα στοιχεία στο τάμπλετ του, ήταν θύμα bullying»

Σοκ και βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στη Χαλκίδα η αυτοκτονία ενός 15χρονου μαθητή, με την οικογ...
23:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Μεθυσμένος 74χρονος προκάλεσε τροχαίο και απείλησε να πετάξει πέτρες σε αστυνομικό – Οδηγήθηκε στη φυλακή

Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε από το Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε έναν 75χρονο, ο οποίος συνελήφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι