Καιρός: Ισχυροί άνεμοι, βροχές και καταιγίδες και σήμερα – Πού αναμένεται να χιονίσει

Με άστατο καιρό, έντονα φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας συνεχίζεται η πρώτη εβδομάδα του 2026, καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης η Ήπειρος δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ σε αρκετές περιοχές επικρατούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για συνέχιση των φαινομένων και τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν και σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, να κυριαρχούν στο Αιγαίο, ενώ βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Στα ορεινά ηπειρωτικά αναμένονται χιονοπτώσεις, καθώς ο καιρός έχει πλέον αποκτήσει καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου —ιδίως στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα—, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα, αν και έντονα, αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ακόμη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα, με σταδιακή ύφεση έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 8 μποφόρ, γεγονός που καθιστά επικίνδυνες τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, περισσότερο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 13 με 16 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 17 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται παγετός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενο που θα ενταθεί τη νύχτα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η έντονη αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, «την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρξει βαθμιαία εξασθένηση, ωστόσο φαινόμενα θα επηρεάσουν και το ανατολικό–νότιο Αιγαίο. Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό τη νύχτα στα βορειοδυτικά».

Για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στη συνέχεια αναμένεται βελτίωση. Από το μεσημέρι, ωστόσο, στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές, με τους ανέμους να παραμένουν ισχυροί αλλά σταδιακά να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και παγετός θα εμφανιστεί το πρωί στα ηπειρωτικά. Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου προβλέπεται εκ νέου επιδείνωση, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ την Κυριακή 11 Ιανουαρίου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και το Αιγαίο, συνοδευόμενα από νέα πτώση της θερμοκρασίας.

🎯 ✅Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Την Πέμπτη 8/1 ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με βαθμιαία εξασθένηση μέσα στην ημέρα.…

Προβλήματα στην Ήπειρο

Στο μεταξύ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στην Ήπειρο. Αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα Ιωάννινα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της χαμηλής ορατότητας, αναγκάζοντας το πλήρωμα να επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Δεκάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, προσπαθώντας να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης ή διανυκτέρευσης. Παράλληλα, το 112 εξέδωσε προειδοποιήσεις για κατολισθητικά φαινόμενα, ενώ το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων ενεργοποίησε «κόκκινο συναγερμό» για την περιοχή του Λούρου και των Συβότων. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας «έχει πέσει στην Ήπειρο, όπου έχουν πέσει 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα».

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο πνέουν νότιοι άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Από την Πέμπτη, ο νοτιάς θα αντικατασταθεί από δυτικό άνεμο, εξίσου θυελλώδη, που θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα σε Κορινθιακό, ανατολικά ηπειρωτικά και πελάγη. Παράλληλα, οι βροχές θα εξασθενήσουν, ενώ ο δυτικός άνεμος θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπως το Μέτσοβο.

Τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Ηπείρου, όπου ο αθροιστικός υετός ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά στο Τέροβο Ιωαννίνων (229 χιλιοστά), ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά καταγράφηκαν σε εννέα σταθμούς σε Θράκη, Δυτική Θεσσαλία και Λευκάδα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 09 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα. Σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση το βράδυ.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα. Σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση το βράδυ. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ, που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ίδια ένταση.

Νοτιοδυτικοί 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ, που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 4 έως 16°C. Στη δυτική Μακεδονία 5-7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το πρωί. Χιόνια στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερα υψόμετρα. Βαθμιαία εξασθένηση.

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το πρωί. Χιόνια στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερα υψόμετρα. Βαθμιαία εξασθένηση. Άνεμοι: Δυτικοί 5-7 μποφόρ, στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Δυτικοί 5-7 μποφόρ, στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 6 έως 14°C και στα νότια έως 16°C. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στη νότια Πελοπόννησο το πρωί. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στη νότια Πελοπόννησο το πρωί. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ. Άνεμοι: Δυτικοί 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Δυτικοί 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 8 έως 17°C. Στα βόρεια 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το πρωί.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Άνεμοι: Δυτικοί 7-8 μποφόρ.

Δυτικοί 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 19°C.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το πρωί.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ, στρέφονται γρήγορα σε δυτικούς 7-8 μποφόρ.

Νότιοι-νοτιοανατολικοί 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ, στρέφονται γρήγορα σε δυτικούς 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19°C.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση μετά το μεσημέρι. Άνεμοι: Δυτικοί 5-7 μποφόρ.

Δυτικοί 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βελτίωση το βράδυ.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Βελτίωση το βράδυ. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, σταδιακά βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, σταδιακά βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Θερμοκρασία: Από 4 έως 13°C.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-01-2026

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5-6 και στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, εξασθενούν στα κεντρικά και βόρεια, όπου το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 4-6 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 5-6 και στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, εξασθενούν στα κεντρικά και βόρεια, όπου το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια 8-10°C, στις υπόλοιπες περιοχές 12-14°C και στα Δωδεκάνησα 15-17°C.

Περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια 8-10°C, στις υπόλοιπες περιοχές 12-14°C και στα Δωδεκάνησα 15-17°C. Παγετός: Τοπικά στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Δυτικά: Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Υπόλοιπη χώρα: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη έως 8 μποφόρ.

Δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7, στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Άνοδος, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Δυτικά: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Υπόλοιπη χώρα: Παροδικές νεφώσεις με λίγες βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα.

Παροδικές νεφώσεις με λίγες βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις: Στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι: Δυτικοί 4-6, στα νότια 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βοριάδες 4-6 μποφόρ.

Δυτικοί 4-6, στα νότια 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βοριάδες 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026