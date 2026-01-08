ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη νέα θέση της Τυχεροπούλου – «Δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Σύνοψη από το

  • Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ διευκρίνισε χθες ότι «η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά το χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».
  • Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η τοποθέτησή της στην ΑΑΔΕ «δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».
  • Κατά τη μαζική μετάβαση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το σύνολο σχεδόν τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις, με όμοια καθήκοντα, τονίζει η ανακοίνωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Παρασκευή Τυχεροπούλου

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, με αφορμή ανακοίνωση του κ. Αντώνη Βαγιάνου, δικηγόρου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, αναφορικά με τη νέα της θέση, προχώρησε χθες σε διευκρινίσεις ότι «η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά το χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Υπογραμμίζει επίσης, στην ίδια ανακοίνωση, ότι η τοποθέτησή της στον Οργανισμό δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

«Με βάση τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, κατά τη μαζική μετάβαση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), διάδοχο Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα, με αυτά που είχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την ημερομηνία μετάβασής τους.

Εν προκειμένω, η οργανική θέση της εν λόγω υπάλληλου, κατά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ) στο Τμήμα Προμηθειών (ΤΠ), με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, και οι 3 υπάλληλοι που ήταν τοποθετημένοι στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν πριν από τη μετάβαση. Το εν λόγω γραφείο συνεχίζει να στεγάζεται με τις Υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ στο κεντρικό κτίριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεπώς, η εν λόγω υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχε κατά το χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η τοποθέτησή της στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα ζητήματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ διαθέτουν δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς, υποκείμενοι ταυτόχρονα στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπονται στον Νόμο» καταλήγει η ενημέρωση από την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δυσκοιλιότητα: Τι να φάτε αν έχετε μέρες να πάτε τουαλέτα, σύμφωνα με ειδικούς

33χρονος με καρκίνο του εντέρου αποκαλύπτει το σύμπτωμα που είχε 2 χρόνια πριν τη διάγνωση: «Έβγαιναν συνέχεια αρνητικά τα ...

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70% – Τι πρέπει να κάνετε

Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση -Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:22 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70%

Νέα αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στ...
07:17 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι… έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους αγρότες και την κ...
06:47 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

ΦΠΑ: Το ύψος του τζίρου κρίσιμο στοιχείο για την απαλλαγή από το φόρο των μικρών επιχειρήσεων με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντικές αλλαγές φέρνει η απόφαση της ΑΑΔΕ για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα...
12:18 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Η εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες – Στα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα η τιμή για το αγροτικό ρεύμα

Παρακολουθήστε απευθείας τις ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν στους αγρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι