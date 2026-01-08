ΚΤΕΛ: Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη- Αθήνα

Σύνοψη από το

  • Κανονικά θα πραγματοποιούνται από αύριο, Παρασκευή (9/1), τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει η εταιρεία.
  • Η επαναλειτουργία έρχεται μετά τη συμφωνία κυβέρνησης και αγροτών, με τους επικεφαλής των κινητοποιήσεων να δηλώνουν ότι «θα τραβήξουμε τα τρακτέρ στην άκρη», ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών.
  • Τα δρομολόγια θα εκτελούνται πλέον κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη, επιτρέποντας στους επιβάτες να προμηθευτούν online τα εισιτήριά τους.
Κανονικά θα πραγματοποιούνται από αύριο, Παρασκευή (9/1), τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία δημοσιεύτηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κι ενώ τα σημερινά δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Αθήνα λόγω της κλιμάκωσης των αγροτικών μπλόκων στις εθνικές οδούς δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η επιχείρηση στη νεότερή της ανακοίνωση, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την έναρξη διαλόγου, οι αγρότες δεσμεύονται πως θα παραμείνουν στα μπλόκα, «χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία».

Οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων δήλωσαν ότι, «θα τραβήξουμε τα τρακτέρ στην άκρη», ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τα ξημερώματα της Παρασκευής θα εκτελούνται πλέον κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΚΤΕΛ.

Το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη (στις 18:00), δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να προμηθευτούν online και με έκπτωση τα εισιτήριά τους για τα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί.

19:54 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Βόνιτσα: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας τριών ανήλικων παιδιών – Είχε καταγγείλει τον σύζυγό της

Θρίλερ στη Βόνιτσα, γύρω από την εξαφάνιση μίας γυναίκας, μητέρας τριών παιδιών. Τα ίχνη της χ...
19:45 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω ανάγκη τα κυκλώματα» – Δίωξη σε βάρος 61χρονου από τη Μηλίνα

Ένας 61χρονος από τη Μηλίνα Βόλου εμφανίστηκε μετά τη σύλληψή του στην εισαγγελία υποστηρίζοντ...
19:34 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

«Το Ισλάμ από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη (;) Το ζητούμενο της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας»: Την Τετάρτη (14/1) η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Μαριόρα

Το βιβλίου «Το Ισλάμ από τα Βαλκάνια στην Ευρώπη (;) Το ζητούμενο της ισλαμικής ευρωπαϊκότητας...
19:26 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Καλπάκι Ιωαννίνων: «Πρώτη φορά στα 70 μου βλέπω τέτοια καταστροφή» – Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της πτηνοτροφικής μονάδας που ισοπεδώθηκε από τον ανεμοστρόβιλο 

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια καταστροφή» λέει στο enikos.gr, ο ιδιοκτήτης της πτηνοτροφικής μονάδα...
