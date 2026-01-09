Συναγερμός στο Πόρτλαντ: Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης πυροβόλησαν δύο άτομα

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

Η αστυνομία του Πόρτλαντ επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν αφορούσε δικές της δυνάμεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δύο άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που εμπλέκουν ομοσπονδιακούς πράκτορες».

BREAKING: U.S. Customs and Border Protection agents shot two people in Portland on Thursday afternoon, according to ABC News sources.https://t.co/2kvBWtckOx — KOMO News (@komonews) January 8, 2026

Σύμφωνα με το ABC News, οι πράκτορες που συμμετείχαν στο περιστατικό ανήκουν στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection), ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το FBI. Η αστυνομία της πόλης ανέφερε ότι οι τραυματισμοί προήλθαν από τους πυροβολισμούς των ομοσπονδιακών πρακτόρων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πόρτλαντ, Μπομπ Ντέι, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, λέγοντας: «Κατανοούμε το έντονο συναίσθημα και την ένταση που αισθάνονται πολλοί μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, αλλά ζητώ από την κοινότητα να παραμείνει ήρεμη καθώς εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα».

DEVELOPING: Local and federal sources tell ABC News that federal agents shot two people in Portland, Oregon, on Thursday afternoon. The FBI is responding. The sources say the agents who opened fire are with U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/9LrQbU4enE — ABC News (@ABC) January 8, 2026

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια των πυροβολισμών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.

Πηγή: Reuters