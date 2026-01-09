Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν δύο ηγετικά μέλη της αντιπολίτευσης

date 2026-01-09

  • Δύο από τα πιο γνωστά μέλη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα αφέθηκαν ελεύθερα την Πέμπτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αποφυλάκισης κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε η τοπική οργάνωση Foro Penal.
  • Ανάμεσα στους αποφυλακισθέντες βρίσκεται ο Ενρίκε Μάρκεζ, πολιτικός που είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Έντμουντο Γκονζάλες.
  • Μαζί του αποφυλακίστηκε και ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, βουλευτής και ηγέτης αντιπολιτευόμενου κόμματος, γνωστός για την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δύο από τα πιο γνωστά μέλη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα αφέθηκαν ελεύθερα την Πέμπτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αποφυλάκισης κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε η τοπική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Foro Penal. Την είδηση επιβεβαίωσαν και δημοσιογράφοι της χώρας, που δημοσίευσαν σχετικά βίντεο από τη στιγμή της απελευθέρωσής τους.

Ανάμεσα στους αποφυλακισθέντες βρίσκεται ο Ενρίκε Μάρκεζ, 62 ετών, πολιτικός που είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Έντμουντο Γκονζάλες, τον οποίο είχε αναγνωρίσει ως νικητή στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Μαζί του αποφυλακίστηκε και ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, βουλευτής και ηγέτης αντιπολιτευόμενου κόμματος, γνωστός για την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση.

Πηγή: Reuters

