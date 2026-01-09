Πείτε “αντίο” στο ενοχλητικό φούσκωμα: Ο αρχαίος σπόρος που βοηθάει στον μεταβολισμό του λίπους, σύμφωνα με γιατρό του Χάρβαρντ

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από φούσκωμα, ειδικά μετά την κατανάλωση λιπαρών τροφών. Αυτό το αίσθημα βάρους, η δυσφορία και το «σφίξιμο» στο στομάχι μετά από ένα γεύμα μπορούν να χαλάσουν ολόκληρη τη μέρα σας. Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσατε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα προσθέτοντας μερικούς σπόρους στη διατροφή σας;

Φούσκωμα: 8 συμβουλές για να αποφύγετε τα πεπτικά προβλήματα κατά την εορταστική περίοδο

Ο «θαυματουργός» σπόρος που βοηθάει στον μεταβολισμό του λίπους

Σύμφωνα με τον Dr. Saurabh Sethi, διακεκριμένο γαστρεντερολόγο εκπαιδευμένο στο Harvard και το Stanford, ένας κοινός σπόρος που πιθανότατα βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σας μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να μεταβολίσει καλύτερα τα λίπη και να εξαφανίσει το αίσθημα φουσκώματος. Χωρίς ακριβά συμπληρώματα ή φάρμακα. Μόνο με τη δύναμη της φύσης.

Ο μεταβολισμός λίπους είναι η διαδικασία μετατροπής των λιπών σε ενέργεια για τις σωματικές λειτουργίες, μέσω χημικών αντιδράσεων (μεταβολισμός). «Αν νιώθετε βάρος και φούσκωμα μετά την κατανάλωση λιπαρών τροφών, υπάρχει ένας αρχαίος σπόρος που μπορεί να βοηθήσει το σώμα σας να επεξεργαστεί τα λίπη πολύ καλύτερα», αναφέρει ο Dr. Sethi. Πρόκειται για το σουσάμι.

Φούσκωμα: Το μπαχαρικό που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση, σύμφωνα με ειδικούς

Το θρεπτικό προφίλ του σουσαμιού

Το σουσάμι δεν είναι απλώς ένα υλικό για το ψωμί, αλλά μια πραγματική «υπερτροφή». Μόλις 2 κουταλιές της σούπας μαύρο σουσάμι περιέχουν:

  • Θερμίδες: 100
  • Πρωτεΐνη: 3 γραμμάρια
  • Φυτικές ίνες: 2 γραμμάρια (για καλύτερη λειτουργία του εντέρου)
  • Χαλκός: 83% της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (ΣΗΠ)
  • Μαγγάνιο: 22% της ΣΗΠ
  • Ασβέστιο: 18% της ΣΗΠ
  • Μαγνήσιο: 16% της ΣΗΠ
  • Σίδηρος: 15% της ΣΗΠ

Επιπλέον, το σουσάμι είναι πλούσιο σε υγιεινά μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά, τα οποία βοηθούν στην καρδιαγγειακή υγεία, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά του σε μέταλλα ενισχύει τον μεταβολισμό.

Σουσάμι: Ο «σύμμαχος» σας για υγιές έντερο

Το σουσάμι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανακούφιση από το αίσθημα βάρους στο στομάχι. «Χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια για την υποστήριξη της πέψης. Οι σπόροι σουσαμιού είναι πλούσιοι σε ασβέστιο, μαγνήσιο και φυτικές ίνες που βοηθούν το σώμα να παράγει περισσότερη χολή. Η χολή είναι απαραίτητη για τη διάσπαση των λιπών στο πεπτικό σύστημα. Χωρίς επαρκή ροή χολής, τα λίπη απλώς “κάθονται” στο στομάχι σας, με αποτέλεσμα να νιώθετε βάρος και δυσφορία», εξηγεί ο γαστρεντερολόγος.

Εκτός από την υποστήριξη της πέψης, το σουσάμι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μια ανασκόπηση του 2020 διαπίστωσε ότι η σεσαμίνη, μια ένωση που βρίσκεται στο σουσάμι, μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση σε μελέτες που διενεργήθηκαν τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα.

Πώς ωφελεί το σουσάμι τον οργανισμό σας

  • Υποστηρίζει την υγιή παραγωγή χολής: Βοηθά το σώμα να χωνέψει σωστά τα λίπη.
  • Μειώνει το αίσθημα βάρους: Ανακουφίζει από τη δυσφορία μετά τα γεύματα.
  • Καταπολεμά το φούσκωμα: Όταν τα λίπη μεταβολίζονται σωστά, νιώθετε πιο ανάλαφροι και γεμάτοι ενέργεια.
  • Πλούσιο σε μέταλλα: Παρέχει μαγνήσιο και ασβέστιο, απαραίτητα για το έντερο και την καρδιά.

Έξυπνοι τρόποι για να προσθέσετε το σουσάμι στη διατροφή σας

Μπορείτε να εντάξετε το σουσάμι στην καθημερινότητά σας με πολλούς τρόπους:

  • Ταχίνι: Φτιάξτε μια πάστα (ταχίνι) και χρησιμοποιήστε τη ως ντιπ για τσιπς πίτας ολικής άλεσης.
  • Σαλάτες: Πασπαλίστε ωμό σουσάμι πάνω από τις σαλάτες σας για επιπλέον υφή.
  • Stir-fries: Προσθέστε το σε σοταρισμένα λαχανικά ή κρέας για έξτρα γεύση και θρεπτική αξία.

«Δοκιμάστε να προσθέσετε σουσάμι στη διατροφή σας αυτή την εβδομάδα και δείτε πόσο καλύτερα θα νιώθετε μετά το φαγητό. Τέρμα η νωθρότητα και το βάρος που σας κάνει να θέλετε να κοιμηθείτε», συμβουλεύει ο γιατρός.

Το σουσάμι δεν είναι μια «μαγική λύση» για μια κακή διατροφή, αλλά είναι μια εξαιρετικά θρεπτική προσθήκη που θα σας βοηθήσει να νιώθετε πιο ανάλαφροι και υγιείς.

