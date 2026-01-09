Ντόναλντ Τραμπ: «Εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «εξαρτάται» από τον Σι Τζινπίνγκ το τι θα πράξει η Κίνα σχετικά με την Ταϊβάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times.

Ερωτηθείς αν η πρόσφατη αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα μπορεί να αποτελέσει «προηγούμενο» που θα θελήσει να αξιοποιήσει το Πεκίνο, ο Τραμπ απάντησε: «Εκείνος (Σι Τζινπίνγκ) τη θεωρεί (την Ταϊβάν) τμήμα της Κίνας και εναπόκειται σε αυτόν το τι θα κάνει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τον ενημέρωσα ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος εάν το έκανε αυτό και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση πως ο Σι «ενδεχομένως να το κάνει αφότου έχουμε άλλον πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν πιστεύω πως θα το κάνει με εμένα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

