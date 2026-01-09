Ντόναλντ Τραμπ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα έρθει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα – «Ανυπομονώ να της πω γεια»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, και ανυπομονώ να της πω γεια».
  • Ο Τραμπ αποκάλυψε πως μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα. Αυτό ενισχύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ενεργειακή αγορά της χώρας.
  • Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο πριν από συνάντηση του Τραμπ με ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διασφάλιση ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα έρθει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα – «Ανυπομονώ να της πω γεια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ενεργειακή της αγορά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να συναντηθεί με τη Ματσάδο, μετά τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, και ανυπομονώ να της πω γεια».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αποκάλυψε πως οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα. Όπως είπε, οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο πριν από συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή με ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διασφάλιση ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι κρεμάνε φύλλα δάφνης στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας; Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

ΠΟΕΔΗΝ: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άρτας

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης για άνεργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Όλες οι λεπ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται αέναη υποστήριξη στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντ...
04:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν δύο ηγετικά μέλη της αντιπολίτευσης

Δύο από τα πιο γνωστά μέλη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα αφέθηκαν ελεύθερα την Πέμπτη, στο...
04:10 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ονδούρα: Σοβαρός τραυματισμός βουλευτή, μπροστά στο κτίριο του κοινοβουλίου, από εκρηκτικό μηχανισμό – Δείτε βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας, όπου η εθνικίστρια βουλευτής Gla...
03:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Συνάντηση της προσωρινής προέδρου με τον πρεσβευτή της Κίνας στο Καράκας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες είχε συνομιλίες χθες Πέμπτη με τον πρεσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι