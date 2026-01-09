Ντόναλντ Τραμπ: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα έρθει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα – «Ανυπομονώ να της πω γεια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ενεργειακή της αγορά.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να συναντηθεί με τη Ματσάδο, μετά τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, και ανυπομονώ να της πω γεια».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αποκάλυψε πως οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα. Όπως είπε, οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο πριν από συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή με ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διασφάλιση ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή.

Πηγή: Reuters