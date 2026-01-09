Στους δρόμους σήμερα οι αγρότες στο Καρλόβασι της Σάμου

Σύνοψη από το

  • Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αγρότες της Σάμου, που ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο στις 15:00 στο Φουρνιώτικο Ρέμα στο Καρλόβασι.
  • Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου και άλλων φορέων, τονίζει ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, συνεχίζοντας τη μάχη «μέχρι να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα».
  • Το Εργατικό Κέντρο Σάμου καταγγέλλει τη στάση της κυβέρνησης για «ολιγωρία και καθυστέρηση» και απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στο σημερινό μπλόκο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αγρότες της Σάμου, που ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκο στις 15:00 στο Φουρνιώτικο Ρέμα στο Καρλόβασι. Η απόφαση πάρθηκε στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα που δίνουν οι παραγωγοί σε όλη τη χώρα, ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, έχοντας στο πλευρό του το Εργατικό Κέντρο, σωματεία, συλλόγους αλλά και κόμματα της αριστεράς, τονίζει ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Όπως αναφέρει, η μάχη θα συνεχιστεί «μέχρι να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων του μόχθου και της παραγωγής».

Το Εργατικό Κέντρο Σάμου, με σχετική ανακοίνωση, καταγγέλλει τη στάση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως «αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, απαντά με ολιγωρία και καθυστέρηση». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «κατηγορεί τους αγρότες για ταλαιπωρία των πολιτών, την ώρα που η ίδια δυσχεραίνει τις μετακινήσεις, κλείνοντας δρόμους με την αστυνομία και προσφέροντας στήριξη στους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους που κερδίζουν εις βάρος του λαού με τα διόδια».

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ενότητα εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι παλεύουν για «την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους απέναντι σε μια πολιτική που θυσιάζει τις ζωές τους για τα κέρδη του κεφαλαίου». Με αυτό το μήνυμα, απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στο σημερινό μπλόκο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου στο Καρλόβασι.

