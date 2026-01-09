Οι αθλητικές μεταδόσεις 9/1/2026

Σύνοψη από το

  Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, τα ματς για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  Στην Euroleague, πέρα από τον Ολυμπιακό, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπασκόνια – Βιλερμπάν, Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές και Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν.
  Για το Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών διεξάγονται οι προημιτελικοί Μάλι – Σενεγάλη και Καμερούν – Μαρόκο, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες από Bundesliga, La Liga και Emirates FA Cup.
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, τα ματς για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης δεσπόζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/1/2026):

08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

08:00 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

05:48 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 9/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 9/1/2026.
05:43 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 9/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 9/1/2026.
