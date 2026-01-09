TYFUN: Το πυραυλικό όνειρο του Ερντογάν να χτυπήσει την Αθήνα εξελίσσεται

Η Τουρκία προχωρά στην εξέλιξη του πυραύλου TYFUN, του τουρκικού «Τυφώνα», τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επικαλεστεί το 2022 ως επίτευγμα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να πλήξει την Αθήνα. Οι Τούρκοι έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, σύμφωνα με το οποίο κατάφεραν να αυξήσουν την εμβέλειά του στα 2.500 χιλιόμετρα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία δημοσιοποίησε βίντεο, στο οποίο παρουσιάζεται η εξέλιξη του πυραύλου TYFUN, που κατασκευάζεται από τη Roketsan, στην έκδοση Block-4, με αυξημένο βεληνεκές που φθάνει τα 2.500 χλμ.

Ο Murat İkinci, γενικός διευθυντής της τουρκικής κατασκευάστριας εταιρείας Roketsan, αναφέρθηκε σε αυτό το επίτευγμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής για το Στρατιωτικό Ραντάρ και την Ασφάλεια των Συνόρων στην Άγκυρα, τοποθετώντας το στο πλαίσιο των ταχέως μεταβαλλόμενων παγκόσμιων δυναμικών ασφάλειας.

Ο Ικιντζί υπογράμμισε ότι η ικανότητα εσωτερικής παραγωγής κρίσιμων αμυντικών συστημάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής κυριαρχίας. «Ένα έθνος που μπορεί να κατασκευάσει τα δικά του όπλα, πυραύλους και ραντάρ, μπορεί επίσης να υπαγορεύσει τις δικές του πολιτικές ασφαλείας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας αυτό ως το κρίσιμο κατώφλι για την πραγματική ανεξαρτησία. Παράλληλα, επεσήμανε την τεχνητή νοημοσύνη, τα υπερηχητικά συστήματα και τις διαστημικές τεχνολογίες ως τα νέα σύνορα για τη μελλοντική αμυντική βιομηχανία.

Το στέλεχος της Roketsan αποκάλυψε ότι τα δυτικά κράτη έχουν επιβάλει, τόσο φανερά όσο και συγκαλυμμένα, εμπάργκο στην Τουρκία, γεγονός που καθιστά την εγχώρια ανάπτυξη υποτεχνολογιών στρατηγική αναγκαιότητα. «Εντείνουμε τις προσπάθειές μας στην εγχώρια παραγωγή, ειδικά στις τεχνολογίες αισθητήρων και λέιζερ. Η Roketsan είναι μεταξύ των ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν τους περισσότερους περιορισμούς», σημείωσε ο Ικιντζί. Διευκρίνισε ότι, ενώ το Tayfun Block-4 καλύπτει τις ανάγκες για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, απαιτείται περαιτέρω εργασία στα εγχώρια καύσιμα, τα εκρηκτικά, τα συστήματα καθοδήγησης και τη νανοτεχνολογία.

«Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύλους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες “Tayfun” (Τυφώνας), ο Έλληνας φοβάται. Στην Ελλάδα λένε ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει», είχε δηλώσει ο Ερντογάν στις 2 Νοεμβρίου 2022, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κλίμα έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι προκλήσεις για την ελληνική αεράμυνα είναι πολλαπλές.

Αν ο Tayfun Block-4 επιτυγχάνει πράγματι υπερηχητικές ταχύτητες (Mach 5+), ο χρόνος αντίδρασης των συστημάτων Patriot μειώνεται δραματικά. Η αναχαίτιση στόχων που κινούνται με τόσο μεγάλη ταχύτητα απαιτεί εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία δεδομένων από τα ραντάρ. Η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι ένας μόνο πύραυλος, αλλά η ταυτόχρονη εκτόξευση πολλών. Αν η Τουρκία χρησιμοποιήσει τον Tayfun σε συνδυασμό με drones (Bayraktar) και πυραύλους κρουζ (Atmaca), μπορεί να «υπερφορτώσει» τους ελληνικούς αισθητήρες, προκαλώντας αυτό που ονομάζεται κορεσμός αεράμυνας.

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των ιπτάμενων ραντάρ που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία. Ο Tayfun μπορεί να εκτοξευθεί από το βάθος της Ανατολίας, και τα ελληνικά ραντάρ είναι εκείνα που θα πρέπει να τον εντοπίσουν αμέσως μετά την εκτόξευση, ώστε να δώσουν τον αναγκαίο χρόνο στα συστήματα Patriot να τον «λοκάρουν».