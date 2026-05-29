Τηλεθέαση (28/5): Οι εκπλήξεις και οι πρωτιές της prime time

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

to soi sou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο σύνολο κοινού με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς», «Το σόι σου» και «Άγιος έρωτας».
  • Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή πήρε το «Το σόι σου» με 21,9%, ενώ ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Να μ’ αγαπάς» και το «MasterChef».
  • Από τα υπόλοιπα προγράμματα ξεχώρισαν η «Γη της ελιάς» του Mega και ο «Εκατομμυριούχος» του ANT1, διατηρώντας διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο σύνολο κοινού με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς», «Το σόι σου» και «Άγιος έρωτας».

Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή πήρε το «Το σόι σου» με 21,9%, ενώ ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Να μ’ αγαπάς» και το «MasterChef». Από τα υπόλοιπα προγράμματα ξεχώρισαν η «Γη της ελιάς» του Mega και ο «Εκατομμυριούχος» του ANT1, διατηρώντας διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 Alpha Το σόι σου 21,9
2 Alpha Να μ’ αγαπάς 16,6
3 Star MasterChef 14,1
4 Alpha Άγιος έρωτας 13,8
5 Mega Η γη της ελιάς 11,3
6 Mega Μια νύχτα μόνο 10
7 ANT1 Εκατομμυριούχος 9,5
8 Mega Έχω παιδιά 8,3
9 ANT1 Σούπερ ήρωες Ε 6,6
10 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Bohemian Rhapsody 6,1

 

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 Alpha Να μ’ αγαπάς 24,3
2 Alpha Το σόι σου 21,8
3 Alpha Άγιος έρωτας 19,5
4 Mega Η γη της ελιάς 16,9
5 Mega Μια νύχτα μόνο 16,1
6 ANT1 Εκατομμυριούχος 12,7
7 Star MasterChef 11
8 Mega Έχω παιδιά 7
9 ANT1 Σούπερ ήρωες Ε 5,6
10 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Bohemian Rhapsody 4,7
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ