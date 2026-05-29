Τηλεθέαση (28/5): Οι εκπλήξεις και οι πρωτιές της prime time

Ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο σύνολο κοινού με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς», «Το σόι σου» και «Άγιος έρωτας».

Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή πήρε το «Το σόι σου» με 21,9%, ενώ ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Να μ’ αγαπάς» και το «MasterChef». Από τα υπόλοιπα προγράμματα ξεχώρισαν η «Γη της ελιάς» του Mega και ο «Εκατομμυριούχος» του ANT1, διατηρώντας διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%) 1 Alpha Το σόι σου 21,9 2 Alpha Να μ’ αγαπάς 16,6 3 Star MasterChef 14,1 4 Alpha Άγιος έρωτας 13,8 5 Mega Η γη της ελιάς 11,3 6 Mega Μια νύχτα μόνο 10 7 ANT1 Εκατομμυριούχος 9,5 8 Mega Έχω παιδιά 8,3 9 ANT1 Σούπερ ήρωες Ε 6,6 10 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία – Bohemian Rhapsody 6,1

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)