Τηλεθέαση (28/5): Οι εκπλήξεις και οι πρωτιές της prime time

Ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, κατακτώντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο σύνολο κοινού με τις σειρές «Να μ’ αγαπάς», «Το σόι σου» και «Άγιος έρωτας».
Στο δυναμικό κοινό, την κορυφή πήρε το «Το σόι σου» με 21,9%, ενώ ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσαν επίσης το «Να μ’ αγαπάς» και το «MasterChef». Από τα υπόλοιπα προγράμματα ξεχώρισαν η «Γη της ελιάς» του Mega και ο «Εκατομμυριούχος» του ANT1, διατηρώντας διψήφια ποσοστά στο γενικό σύνολο.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Το σόι σου
|21,9
|2
|Alpha
|Να μ’ αγαπάς
|16,6
|3
|Star
|MasterChef
|14,1
|4
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|13,8
|5
|Mega
|Η γη της ελιάς
|11,3
|6
|Mega
|Μια νύχτα μόνο
|10
|7
|ANT1
|Εκατομμυριούχος
|9,5
|8
|Mega
|Έχω παιδιά
|8,3
|9
|ANT1
|Σούπερ ήρωες Ε
|6,6
|10
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – Bohemian Rhapsody
|6,1
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Να μ’ αγαπάς
|24,3
|2
|Alpha
|Το σόι σου
|21,8
|3
|Alpha
|Άγιος έρωτας
|19,5
|4
|Mega
|Η γη της ελιάς
|16,9
|5
|Mega
|Μια νύχτα μόνο
|16,1
|6
|ANT1
|Εκατομμυριούχος
|12,7
|7
|Star
|MasterChef
|11
|8
|Mega
|Έχω παιδιά
|7
|9
|ANT1
|Σούπερ ήρωες Ε
|5,6
|10
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία – Bohemian Rhapsody
|4,7