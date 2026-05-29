Τεχεράνη: «Συνένοχες» οι ΗΠΑ στις πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο – Σκληρές μάχες μεταξύ IDF και Χεζμπολάχ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «συνένοχες» στις φονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, καταδίκασε απερίφραστα τις, όπως τις χαρακτήρισε, «βάναυσες» ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού.



Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε ευθέως την αμερικανική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «συνένοχες σε όλα τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Η δήλωση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, τουλάχιστον 3.324 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 10.027 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ προχώρησε σε αντίποινα κατά του Ισραήλ, για την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Προέλαση του Ισραήλ και συνομιλίες

Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και προελαύνουν βαθύτερα στο έδαφος της χώρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον τις πρώτες τους συνομιλίες για θέματα ασφαλείας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, εν μέσω παραπαίουσων προσπαθειών για τον τερματισμό των φονικών επιθέσεων και της εισβολής του Ισραήλ.

Αν και οι δύο χώρες συμφώνησαν πρόσφατα να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός που είχε αρχικά συμφωνηθεί στα μέσα Απριλίου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν ενταθεί, με τον στρατό του Ισραήλ να προωθείται βαθύτερα στη χώρα και να διατάσσει όλους τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου να διαφύγουν προς τα βόρεια.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, οι οποίες μόνο ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας για την αναγκαιότητα μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, με στόχο την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη μας και την επέκταση της εξουσίας του Κράτους σε ολόκληρη την επικράτειά του».

لا شيء يمكن ان يبرر الإعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية.

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) May 28, 2026

Σφοδρές συγκρούσεις

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή αναγκαστικής εκκένωσης για το χωριό Άιν Κάνα, στη Ναμπατίγια.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في قرية عين قانا 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2026



Οι κάτοικοι του χωριού προειδοποιήθηκαν, «για χάρη της ασφάλειάς τους», να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενόψει των επικείμενων ισραηλινών επιθέσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι διεξάγει επιχειρήσεις στο χωριό εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ.

Since the early morning, Israeli warplanes have bombed numerous towns and villages across southern Lebanon, including Yohmor al-Shaqif, Arnoun, Ain Qana, and Nabatieh al-Fawqa. In the town of Maaroub, Lebanese paramedic Jihad Hariri was killed after an Israeli attack on the… — The Cradle (@TheCradleMedia) May 29, 2026



Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι επίθεση από ισραηλινό drone σκότωσε έναν αστυνομικό στην πόλη Άαμπα.

Παράλληλα, διασώστες ανέσυραν τα πτώματα δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση η οποία στοχοποίησε σπίτι στην πόλη Τάιρ Ντέμπα.

Two dead in Tayr Debba, injuries reported at Charniye junction — MTV English News (@MTVEnglishNews) May 29, 2026

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει σημαντικά τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά του Λιβάνου γύρω από την πόλη Ναμπατίγια, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νοτίου Λιβάνου.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις πιέζουν βόρεια του ποταμού Λιτάνι προς τις πόλεις Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, Μεϊφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια, περιοχές που βρίσκονται ακριβώς νοτιοανατολικά της Ναμπατίγια.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: انصارية, الخرايب, شبريحا, صرفند, عدلون, بيصرية 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2026



Η προέλαση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση στον αριθμό των επιθέσεων σε αυτές τις περιοχές.

Εκτιμάται ότι τα ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν να διασπάσουν τη δεύτερη και την τρίτη γραμμή άμυνας της Χεζμπολάχ, καθώς και να απομονώσουν την Κοιλάδα Μπεκάα από τον υπόλοιπο νότο.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων πέρα από την εγκεκριμένη από το Ισραήλ «κίτρινη ζώνη ασφαλείας», η οποία εκτείνεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων εντός του λιβανικού εδάφους στον νότο, και έχει τεράστιο κόστος για τους αμάχους που εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους.

🇮🇱🇱🇧 Israel expands ground invasion in southern Lebanon, crossing its self-imposed Yellow Line, Netanyahu's war machine refuses to stop. – Netanyahu announced the army will push beyond the Yellow Line, a boundary Israel drew across southern Lebanon designating everything south… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2026



Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές το πόσο μακριά σκοπεύουν να φτάσουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Τέλος, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν «ύποπτο εναέριο στόχο» σε περιοχή όπου επιχειρούν οι δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, ενώ νωρίτερα είχαν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες αεροπορικής απειλής σε περιοχές του βορείου Ισραήλ.