Τεχεράνη: «Συνένοχες» οι ΗΠΑ στις πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο – Σκληρές μάχες μεταξύ IDF και Χεζμπολάχ

  • Το Ιράν χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «συνένοχες» στις φονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και προελαύνουν βαθύτερα στο έδαφος του Λιβάνου, διατάσσοντας μαζικές εκκενώσεις κατοίκων.
  • Εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι πρόκειται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες σε θέματα ασφαλείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «συνένοχες» στις φονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, καταδίκασε απερίφραστα τις, όπως τις χαρακτήρισε, «βάναυσες» ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού.


Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε ευθέως την αμερικανική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «συνένοχες σε όλα τα εγκλήματα του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και στην Παλαιστίνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή».

Η δήλωση αυτή έρχεται τη στιγμή που ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, τουλάχιστον 3.324 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 10.027 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ προχώρησε σε αντίποινα κατά του Ισραήλ, για την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Προέλαση του Ισραήλ και συνομιλίες

Δραματική επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και προελαύνουν βαθύτερα στο έδαφος της χώρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα στην Ουάσινγκτον τις πρώτες τους συνομιλίες για θέματα ασφαλείας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, εν μέσω παραπαίουσων προσπαθειών για τον τερματισμό των φονικών επιθέσεων και της εισβολής του Ισραήλ.

Αν και οι δύο χώρες συμφώνησαν πρόσφατα να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός που είχε αρχικά συμφωνηθεί στα μέσα Απριλίου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν ενταθεί, με τον στρατό του Ισραήλ να προωθείται βαθύτερα στη χώρα και να διατάσσει όλους τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου να διαφύγουν προς τα βόρεια.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε: «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, οι οποίες μόνο ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας για την αναγκαιότητα μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, με στόχο την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη μας και την επέκταση της εξουσίας του Κράτους σε ολόκληρη την επικράτειά του».

Σφοδρές συγκρούσεις

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή αναγκαστικής εκκένωσης για το χωριό Άιν Κάνα, στη Ναμπατίγια.


Οι κάτοικοι του χωριού προειδοποιήθηκαν, «για χάρη της ασφάλειάς τους», να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενόψει των επικείμενων ισραηλινών επιθέσεων.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι διεξάγει επιχειρήσεις στο χωριό εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ.


Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι επίθεση από ισραηλινό drone σκότωσε έναν αστυνομικό στην πόλη Άαμπα.

Παράλληλα, διασώστες ανέσυραν τα πτώματα δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση η οποία στοχοποίησε σπίτι στην πόλη Τάιρ Ντέμπα.

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει σημαντικά τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά του Λιβάνου γύρω από την πόλη Ναμπατίγια, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νοτίου Λιβάνου.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις πιέζουν βόρεια του ποταμού Λιτάνι προς τις πόλεις Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, Μεϊφαντούν και Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια, περιοχές που βρίσκονται ακριβώς νοτιοανατολικά της Ναμπατίγια.


Η προέλαση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται σημαντική κλιμάκωση στον αριθμό των επιθέσεων σε αυτές τις περιοχές.

Εκτιμάται ότι τα ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν να διασπάσουν τη δεύτερη και την τρίτη γραμμή άμυνας της Χεζμπολάχ, καθώς και να απομονώσουν την Κοιλάδα Μπεκάα από τον υπόλοιπο νότο.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική επέκταση των επιχειρήσεων πέρα από την εγκεκριμένη από το Ισραήλ «κίτρινη ζώνη ασφαλείας», η οποία εκτείνεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων εντός του λιβανικού εδάφους στον νότο, και έχει τεράστιο κόστος για τους αμάχους που εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους.


Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές το πόσο μακριά σκοπεύουν να φτάσουν τα ισραηλινά στρατεύματα.

Τέλος, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν «ύποπτο εναέριο στόχο» σε περιοχή όπου επιχειρούν οι δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, ενώ νωρίτερα είχαν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες αεροπορικής απειλής σε περιοχές του βορείου Ισραήλ.

 

