Το απίστευτο κόλπο του πρώην κατασκόπου της CIA – Έπεισε την υπηρεσία να του δώσει 40 εκατ. δολάρια σε χρυσές ράβδους

Ένας κατάσκοπος έπεισε τη CIA, να του παραδώσει 40 εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού, ισχυριζόμενος ότι προορίζονταν για «έξοδα σχετιζόμενα με την εργασία του» — και αυτό ήταν απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια καριέρα γεμάτη από όλο και πιο θρασύτατα ψέματα, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο Ντέιβιντ Ρας (David Rush), υπέβαλε μια σειρά αιτημάτων στην υπηρεσία προκειμένου να αποκτήσει «σημαντική ποσότητα» ξένου συναλλάγματος και εκατοντάδες ράβδους χρυσού μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή ένορκη βεβαίωση (affidavit).

Παραδόξως, ο Ρας, έλαβε ό,τι ζήτησε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, και η υπηρεσία αδυνατούσε αργότερα να εντοπίσει οποιοδήποτε αρχείο το οποίο να εξηγεί στη CIA, τον ακριβή επαγγελματικό σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, αυτά τα τεράστια ποσά.

Όταν το FBI πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του στη Βιρτζίνια στις 18 Μαΐου, βρήκε 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, 35 πολυτελή ρολόγια και περισσότερες από 300 ράβδους χρυσού του ενός κιλού, αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει εκτοξευθεί κατά 164% φέτος, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα την αξία της υποτιθέμενης απάτης του.

«Μια καριέρα βασισμένη σε ψέματα»

Τα δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται επίσης, ότι η έρευνα του FBI αποκάλυψε πως ο Ρας παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και τη στρατιωτική του θητεία για δεκαετίες, παραποιώντας τα στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ανόδου του στον στρατό και την κυβέρνηση.

Στις αιτήσεις του, ισχυριζόταν ψευδώς ότι κατείχε πτυχία από το Πανεπιστήμιο Κλέμσον (Clemson University) και το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ρενσελέρ (Rensselaer Polytechnic Institute), καθώς και πιστοποίηση αξιολογητή από τη Σχολή Πιλότων Δοκιμών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (US Naval Test Pilot School). Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν ήταν αληθής, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση.

«Οι αντιδράσεις της CIA και του FBI»

Η CIA επιβεβαίωσε ότι ο Ραςμ ήταν υπάλληλος της υπηρεσίας και ότι η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση.

«Την Τρίτη 19 Μαΐου, το FBI συνέλαβε ένα άτομο κατόπιν παραπομπής από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA). Αφού μια εσωτερική έρευνα της CIA εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου, ο Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ (John Ratcliffe), παρέπεμψε τις πληροφορίες στο FBI για τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας», δήλωσε εκπρόσωπος της CIA.

«Το FBI συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας στη CIA και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς συνεχίζουμε την πλήρη διερεύνηση αυτού του ζητήματος. Δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε τα γεγονότα, να διασφαλίσουμε τη λογοδοσία και να αποδώσουμε δικαιοσύνη σύμφωνα με τον νόμο».

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ρας δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: New York Post