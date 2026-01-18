ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πρώτο «τρίποντο» στο «σπίτι» της

Με τον Άνχελο Σαγκάλ να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι (το είχε κάνει και στο 1-1 με την Κηφισιά), η ΑΕΛ επικράτησε με 1-0 του Άρη στο AEL FC Arena, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα και παράλληλα το πρώτο εντός έδρας «τρίποντο» στη σεζόν.

Ο 33χρονος Χιλιανός επιθετικός βρήκε δίχτυα μόλις στο 3ο λεπτό, βάζοντας σε θέση οδηγού το «αλογάκι» που κινδύνεψε ελάχιστα από τον Άρη που… έμεινε στον αποκλεισμό από το Κύπελλο στα χέρια του Παναθηναϊκού και, πλέον, οι ελπίδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο λιγοστεύουν επικίνδυνα.

Οι «βυσσινί»… έπιασαν στον ύπνο τους Θεσσαλονικείς. Ο Σάββας Μούργος εκτέλεσε γρήγορα και με πάσα – όχι με σέντρα όπως ήταν το λογικό – φάουλ από πλάγια θέση, ο Σαγκάλ έφυγε από κανονική θέση και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Σωκράτη Διούδη για το 1-0 μόλις στο 3’. Κι ενώ οι «κίτρινοι» πήραν την κατοχή της μπάλας, η ΑΕΛ ήταν αυτή που πλησίασε πάλι κοντά στο γκολ.

Στο 20’, από βαθιά μπαλιά, ο Σαγκάλ με κεφαλιά έστρωσε στον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη, ο οποίος σούταρε με το δεξί για να διώξει σε κόρνερ απλώνοντας το αριστερό του πόδι ο Διούδης. Ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά στο 25’, από στημένη φάση. Εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου Ροντρίγκεθ, ο Νόα Σούντμπεργκ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ αναγκάστηκε να επέμβει τέσσερα λεπτά μετά, όταν ο Μιχάλης Παναγίδης σέντραρε από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, ο Νοά Φαντιγκά σούταρε στην κίνηση αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει από πλάγια θέση τον Αναγνωστόπουλο.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη φάσεις για τους γηπεδούχους: το σουτ του Λιούμπομιρ Τούπτα (43’) πέρασε πάνω από τα δοκάρια ενώ εκείνο του Θεοχάρη Ηλιάδη (45’+3’) έδιωξε σε κόρνερ στην αριστερή του γωνία ο Διούδης.

Βλέποντας τα λεπτά να κυλούν χωρίς κάτι το αξιόλογο, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αλλαγές, δίνοντας ευκαιρία σε Οτμάν Μπουσαϊντ και Μάρτιν Χόνγκλα να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στη Super League. Το ίδιο έκανε από την άλλη πλευρά και ο Σάββας Παντελίδης, με τον Κρίστιαν Όλαφσον, θέλοντας να θωρακίσει τα μετόπισθεν και να κρατήσει το υπέρ της ομάδας του σκορ.

Ένα αδύναμο, και ταυτόχρονα άστοχο, σουτ του Ούρος Ράτσιτς στο 79’ από το ύψος της μεγάλης περιοχής κι ένα ακόμα πιο καλό από τον Λεάντρο Γκαράτε στο 86’, που έδιωξε σε κόρνερ ο Διούδης, ήταν ό,τι καλύτερο στο δεύτερο μέρος κι ως το τέλος του.

Που σηματοδότησε την πρώτη φετινή εντός έδρας νίκη αλλά και πρώτη μετά από οκτώ αγωνιστικές (0-3-5), με την ΑΕΛ μένει προτελευταία αλλά να πιάνει στους 13 βαθμούς τους Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης και τον Άρη να μένει έβδομος με 21 και στο -10 από την τετράδα.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μελίσσας, Πέρες, Μούργος, Ουατταρά, Όλαφσον – Μόντσου, Παναγίδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης (81’ Αποστολάκης), Ουατταρά, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες, Σαγκάλ (74’ Όλαφσον), Μούργος (65’ Γκάρατε), Τούπτα (81’ Χατζηστραβός).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Χόγκλα), Πέρεθ (66’ Ράτσιτς), Παναγίδης (46’ Μισεουί), Ντούντου (57’ Μπουσαϊντ), Μορόν (66’ Μορουτσάν).

*Λόγω ίωσης έμεινε εκτός αποστολής του Άρη την τελευταία στιγμή ο Φρέντρικ Γένσεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ