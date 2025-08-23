Σάλος στη Βρετανία με την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ – «Επίθεση στην αξιοπρέπειά μας»

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, μετά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με αμαξίδια με την αντίστοιχη του Ισραήλ, καθώς οι Βρετανοί παίχτες, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του ισραηλινού εθνικού ύμνου, γύρισαν τις πλάτες στους αντιπάλους τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην τελετή έναρξης του Wheelchair Basketball Nations Cup στην Κολωνία, όταν οι Βρετανοί παίχτες, ντυμένοι στα λευκά, γύρισαν τα αναπηρικά τους αμαξίδια, ενώ η ισραηλινή σημαία υψωνόταν και παιζόταν ο ύμνος «Hatikvah», σε μια κίνηση που φάνηκε να αποτελεί διαμαρτυρία για την στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αυτό ήταν μια επίθεση στην αξιοπρέπειά μας ως παίκτες», δήλωσε ο Ισραηλινός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο Ilay Yarhi στην Jerusalem Post.

British sports team turns away from Israeli opponents during their national anthem https://t.co/BZapkeTp70 pic.twitter.com/mfnmt6THwe — The Independent (@Independent) August 23, 2025



«Το πιο παράξενο ήταν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μας φέρθηκαν πολύ καλά», συνέχισε, «γέλασαν μαζί μας, μίλησαν μαζί μας, και μόλις πέντε λεπτά νωρίτερα μας είχαν πληγώσει χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί ήμασταν στραμμένοι αλλού ως φιλοξενούμενη ομάδα».

Μετά την ανάκρουση του ύμνου, μερικοί Ισραηλινοί παίκτες πλησίασαν τους Βρετανούς για να ρωτήσουν γιατί έκαναν αυτή την κίνηση.



«Κάποιοι λίγοι απάντησαν ότι ήταν διαμαρτυρία και τρόπος υποστήριξης της παγκόσμιας ειρήνης, ότι δεν ήταν υπέρ του πολέμου», είπε ο Yarhi.

«Κάποιοι ήθελαν να έρθουν και να μιλήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνήσαμε, γιατί αν δεν μας σέβεσαι, δεν αξίζεις κανένα σεβασμό σε αντάλλαγμα».

Ο πρόεδρος της Ισραηλινής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Moshe «Mutz» Matalon, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «ντροπιαστική» και «αντίθετη» με το πνεύμα των Παραολυμπιακών Αγώνων.

British wheelchair basketball players turned their backs during Israel’s national anthem at the Nations Cup in Cologne, in protest over the Gaza war. Israel’s Paralympic Committee has lodged a complaint, urging sanctions. pic.twitter.com/kAZIuvctF1 — BPI News (@BPINewsOrg) August 23, 2025



«Τέτοια συμπεριφορά είναι βαθιά προσβλητική για τους αθλητές, αντιβαίνει ξεκάθαρα στο πνεύμα των Παραολυμπιακών Αγώνων και υπονομεύει όχι μόνο το μπάσκετ με αμαξίδια αλλά και τον αθλητισμό του Ισραήλ και το Κράτος του Ισραήλ συνολικά», δήλωσε στην The Telegraph.

Ο ίδιος προτίθεται «να απευθυνθεί στην Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδια και να εκφράσει την διαμαρτυρία μας για αυτή τη ντροπιαστική συμπεριφορά, απαιτώντας παρέμβαση για να διασφαλιστεί ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί και, αν συμβεί, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όποιον φέρνει την πολιτική στον αθλητισμό».

Η μητέρα ενός αθλητή δήλωσε: «Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανές μητέρες χειροκροτούσαν καθώς οι γιοι τους έπαιζαν μαζί… Ο πόλεμος και οι διαιρέσεις έχουν σημαδέψει κάθε κοινότητα. Και όμως αυτά τα παιδιά, τώρα άνδρες, εξακολουθούν να παίζουν μαζί στην εθνική ομάδα του Ισραήλ. Η σχέση τους έχει μόνο ενισχυθεί».

🔴 Protest by wheelchair basketball team described as ‘deeply disrespectful and offensive’ Read the full story 👇https://t.co/hNb0kD0xnX — The Telegraph (@Telegraph) August 23, 2025



Ο πρώην βουλευτής Ian Austin τόνισε πως, «Αυτή η εξαιρετικά προσβλητική κίνηση φέρνει ντροπή στην βρετανική ομάδα, όποιες και αν ήταν οι προθέσεις τους. Οι Βρετανοί παραολυμπιονίκες έχουν προδώσει την περήφανη ιστορία ενός διεθνούς αθλητικού κινήματος που υπερβαίνει τα σύνορα και έχουν δείξει άγνοια για τη διαφορετικότητα της ισραηλινής κοινωνίας».

«Η British Wheelchair Basketball είναι ενήμερη για το περιστατικό κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου στο Nations Cup. Συνεχίζουμε τις εσωτερικές συζητήσεις μετά από συνομιλίες με την ParalympicsGB, την IWBF και την Ισραηλινή Παραολυμπιακή Επιτροπή», δήλωσε η βρετανική ομοσπονδία μπάσκετ με αμαξίδια.