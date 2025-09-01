Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη μητέρα μας» – Η συγκλονιστική κατάθεση της 18χρονης κόρης του

Kακοποιητικός, νευρικός και ζηλιάρης περιγράφεται ο 40χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης συζύγου του, στον Βόλο. Η Realnews φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δικογραφία που σχηματίστηκε για τον δράστη, ο οποίος πραγματοποίησε τις απειλές που είχε εξαπολύσει κατά του θύματος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι-λαβίδα από την ψησταριά του.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Κάποιες φορές απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη μητέρα μας, ωστόσο δεν πίστευα ότι είναι ικανός να το κάνει», είπε συγκλονισμένη στην κατάθεσή της η 18χρονη κόρη του ζευγαριού, περιγράφοντας τις σκηνές βίας που εκτυλίσσονταν στο σπίτι. «Ο μπαμπάς μου παλαιότερα ήταν ήρεμος, όμως τους τελευταίους έξι μήνες ήταν ιδιαίτερα νευρικός και φώναζε συνεχώς στη μητέρα μου. Η αιτία πιθανολογώ πως ήταν ότι τη ζήλευε με αποτέλεσμα να μαλώνουν συνεχώς. Eκείνος ξεκινούσε τον καβγά. Δεν ήθελε να βγαίνει μόνη της από το σπίτι και πάντα τη συνόδευε όπου πήγαινε. Άκουγα συνεχώς καβγάδες, αλλά δεν ήθελα να δώσω σημασία».

«Θόλωσα»

Το ζευγάρι ήταν μαζί 20 χρόνια και είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Ο άνδρας εργαζόταν ως οικοδόμος και ως αρτοποιός, ενώ η σύζυγός του ασχολείτο κυρίως με την ανατροφή των παιδιών και δούλευε περιστασιακά. Το τελευταίο διάστημα η σχέση τους είχε διαταραχθεί και τσακώνονταν συχνά, καθώς ο 40χρονος πίστευε ότι η σύζυγός του είχε εξωσυζυγική σχέση. Όπως ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν το μοιραίο πρωινό. Θόλωσε και τη σκότωσε. «Με πλήγωσε πάρα πολύ. Μου είπε ότι το παιδί που “ρίξαμε” δεν ήταν δικό μου. Μετά θόλωσα και δεν κατάλαβα πώς έγινε. Δεν την κυνήγησα. Μόνο στο μπαλκόνι θυμάμαι που πήγα και πήρα ένα αιχμηρό αντικείμενο με απόληξη ένα μαχαίρι που χρησιμοποιούσαμε για το ψήσιμο κρεατικών. Δεν επεδίωκα να τη σκοτώσω, παρά μόνο να την τρομάξω, να τη συνεφέρω και να την ταρακουνήσω, επειδή με υποτίμησε με τον πλέον καταφρονητικό τρόπο. Εχω ειλικρινώς μετανιώσει και ζητώ μια μεγάλη συγγνώμη από την οικογένειά μου. Στο κρατητήριο σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου», κατέθεσε ο δολοφόνος.

Η δικηγόρος πολιτικής αγωγής Αντωνία Μπαλλούς δήλωσε στην «R»: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορουμένου και την προστασία των παιδιών από εκείνον. Διέπραξε ένα φρικτό έγκλημα. Την καταδίωξε μέσα στο σπίτι και τη σκότωσε. Της κατάφερε πολύ καίρια χτυπήματα στον θώρακα, στον λαιμό και στην καρδιά, επομένως με πλήρη συνείδηση και νηφαλιότητα διέπραξε μια στυγνή γυναικοκτονία και αυτό θα φανεί κατά την εξέταση της υπόθεσης. Υπήρξε κακοποιητικός σε όλη τη διάρκεια του έγγαμου βίου».

Ερωτήματα για το εξιτήριο

Ο 40χρονος είχε νοσηλευτεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου τον Ιούνιο του 2025, όταν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ερωτήματα δημιουργούνται για το πώς πήρε εξιτήριο ένας άνδρας ο οποίος λίγους μήνες μετά αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο ότι ήταν επικίνδυνος, καθώς σκότωσε τη σύζυγό του. Ο ίδιος περιέγραψε στην απολογία του πώς προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του αλλά και το διάστημα της νοσηλείας του. «Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας. Κρεμάστηκα από το μπαλκόνι επειδή ήθελα το παιδί που είχε στην κοιλιά της η σύζυγός μου, ενώ εκείνη δεν το ήθελε. Ήρθε ο γιος μου και έκοψε το σχοινί. Νοσηλεύτηκα στην ψυχιατρική κλινική για τρεις ημέρες. Συναίνεσε η σύζυγός μου να επιστρέψω. Μου έδωσαν φάρμακα για τρεις μήνες και ακολουθούσα την αγωγή μου. Θέλω να εξεταστώ από ψυχίατρο για να διαγνωστεί η ψυχική μου κατάσταση», είπε στην κατάθεσή του. Για τη νοσηλεία του πατέρα της κατέθεσε και η ενήλικη κόρη του ζεύγους: «Ο μπαμπάς μου πήγε στο μπαλκόνι του σπιτιού μας, πήρε σχοινί και αποπειράθηκε να κρεμαστεί. Εμείς τότε καλέσαμε την Αστυνομία και οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου, όπου του δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Από όσο γνωρίζω, ο μπαμπάς μου είπε στους γιατρούς ότι είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι μας», ανέφερε η 18χρονη.

«Αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης του»

Ο συνήγορος υπεράσπισης Βασίλης Νουλέζας δήλωσε στην «R»: «Μέχρι το Πάσχα του 2025 ήταν μια αρμονική και ευτυχισμένη οικογένεια, τίποτα δεν προμήνυε ότι θα κατέληγε σε αυτήν την τραγική εξέλιξη, αυτήν την τραγωδία, με θύμα την 36χρονη που δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Αποδοκιμάζω κάθε πράξη βίας και την καταδικάζω απερίφραστα, αυτό είναι αυτονόητο. Η οργή, ο θυμός, η απώλεια της ψυχραιμίας και της αυτοσυγκράτησης της λογικής, σε συνδυασμό με τη σοβαρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών, έφεραν αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Η σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης που αποδεικνύεται σε συνδυασμό με άλλα ψέματα που αφορούσαν την ερωτική σχέση τους εξόργισε τον εντολέα μου, ο οποίος αντί της ειρηνικής πολιτισμένης οδού, επέλεξε να αυτοδικήσει. Αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης του, είναι απόλυτα έμπρακτα μετανιωμένος, μεταμελημένος, που αποστέρησε τη μητέρα από τα παιδιά τους και θα λογοδοτήσει στον φυσικό δικαστή του, αφού ελεγχθεί η ψυχική υγεία του, διότι είχε νοσηλευτεί, του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή και ενδεχομένως τυγχάνει μειωμένου ελαττωμένου καταλογισμού».

