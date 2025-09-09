Ισραηλινός στρατός: Εξέδωσε εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Γάζας – Ξεκινάει μεγάλη χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα ισραηλινός στρατός Ισραήλ
Πηγή: IDF

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Γάζας και ζήτησε από τους Παλαιστίνιους αμάχους να την εγκαταλείψουν άμεσα ενόψει μίας μεγάλης χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χαμάς.

Οι προηγούμενες προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί από τις IDF τις τελευταίες ημέρες αφορούσαν τις εκκενώσεις συγκεκριμένων κτιρίων και των περιοχών γύρω από αυτά.

«Οι IDF (σ.σ. Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) είναι αποφασισμένες να νικήσουν τη Χαμάς και θα επιχειρήσουν στην περιοχή της πόλης της Γάζας με μεγάλη δύναμη, όπως ακριβώς έκαναν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε στο Χ ο εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράι.

Οι Παλαιστίνιοι καλούνται να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας της Γάζας και να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνηση τους έναν παράκτιο δρόμο.

«Η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», σημείωσε στα αραβικά ο Αβιχάι Αντράι. Η ανακοίνωση δίνει επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου για τους Παλαιστίνιους προκειμένου «να αναφέρουν τα οδοφράγματα της Χαμάς ή τις προσπάθειες των μελών της να εμποδίσουν την εκκένωση».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στα ισραηλινά ΜΜΕ, ο πληθυσμός που βρισκόταν στην πόλη της Γάζας έφτανε περίπου το 1 εκατ. ανθρώπους και υπολογίζεται ότι μέχρι χθες είχαν εγκαταλείψει την πόλη 100.000 άνθρωποι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση: «Δυστυχώς μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα Νοσοκομεία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πηγαίνει στο νοσοκομείο Δράμας μετά από επίσημη πρόσκληση

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική

Μισθολόγιο ενστόλων: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί για 151.422 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες

Η Google άρχισε να παρακολουθεί σιωπηλά τα iPhone – Πώς να την εμποδίσετε με ένα κλικ

Άνδρας ζούσε σε υπόγειο χώρο κατοικίας χωρίς να το γνωρίζει κανείς – Έκλεβε ρεύμα και είχε εγκαταστήσει ηλεκτρικές συσκευές...
περισσότερα
10:32 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες επιβιβάστηκαν σε πτήση για Τυνησία… αντί για Γαλλία – Πώς προέκυψε το μπέρδεμα

Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες έχουν γίνει viral στα social media, καθώς επιβιβάστηκαν σε πτήση ...
09:49 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Στόλος για την Γάζα: Επιμένει ότι πλοίο του χτυπήθηκε ανοιχτά της Τυνησίας – Το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα

Ο στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι πλοίο του «επλήγη», πιθαν...
09:19 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γνωστός bodybuilder δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του – Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έπειτα από καβγά

Ένας γνωστός Βραζιλιάνος bodybuilder βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ η σύ...
08:49 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Η αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας – Ποιος θα είναι ο διάδοχος Μπαϊρού στην «ηλεκτρική καρέκλα» της Πρωθυπουργίας

Μέσα σε 9 μήνες ο Φρανσουά Μπαϊρού μετατράπηκε από τον άνθρωπο που θα έβγαζε την Γαλλία από το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος