Ισραηλινός στρατός: Εξέδωσε εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Γάζας – Ξεκινάει μεγάλη χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Γάζας και ζήτησε από τους Παλαιστίνιους αμάχους να την εγκαταλείψουν άμεσα ενόψει μίας μεγάλης χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χαμάς.

Οι προηγούμενες προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί από τις IDF τις τελευταίες ημέρες αφορούσαν τις εκκενώσεις συγκεκριμένων κτιρίων και των περιοχών γύρω από αυτά.

«Οι IDF (σ.σ. Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) είναι αποφασισμένες να νικήσουν τη Χαμάς και θα επιχειρήσουν στην περιοχή της πόλης της Γάζας με μεγάλη δύναμη, όπως ακριβώς έκαναν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε στο Χ ο εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντράι.

Οι Παλαιστίνιοι καλούνται να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας της Γάζας και να χρησιμοποιήσουν για την μετακίνηση τους έναν παράκτιο δρόμο.

#عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا ⭕️جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع. ⭕️من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في… pic.twitter.com/XiNYwBhPOQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2025

«Η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», σημείωσε στα αραβικά ο Αβιχάι Αντράι. Η ανακοίνωση δίνει επίσης έναν αριθμό τηλεφώνου για τους Παλαιστίνιους προκειμένου «να αναφέρουν τα οδοφράγματα της Χαμάς ή τις προσπάθειες των μελών της να εμποδίσουν την εκκένωση».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στα ισραηλινά ΜΜΕ, ο πληθυσμός που βρισκόταν στην πόλη της Γάζας έφτανε περίπου το 1 εκατ. ανθρώπους και υπολογίζεται ότι μέχρι χθες είχαν εγκαταλείψει την πόλη 100.000 άνθρωποι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε καλέσει ήδη από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.