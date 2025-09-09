Σλοβακία: Εκκενώθηκε το κέντρο της Μπρατισλάβα – Εντοπίστηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης αντιμέτωπη με μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όταν εντοπίστηκε βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε εργοτάξιο στο κέντρο της Μπρατισλάβα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την άμεση εκκένωση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο της πόλης, μέτρο που περιέλαβε και μια μεγάλη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δούναβη.

Η κυκλοφορία, όπως και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, διακόπηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.

Οι ειδικοί είχαν προγραμματίσει να αφοπλίσουν τη βόμβα βάρους 500 λιβρών (225 κιλών), που ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι το μεσημέρι.

Η περιοχή όπου βρέθηκε το εκρηκτικό είχε αποτελέσει στόχο βομβαρδισμών των Συμμάχων το 1944, καθώς εκεί λειτουργούσε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Σλοβακία βρισκόταν υπό το καθεστώς φιλοναζιστικού κράτους-μαριονέτας.

Πηγή: Associated Press