Σλοβακία: Εκκενώθηκε το κέντρο της Μπρατισλάβα – Εντοπίστηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Enikos Newsroom

διεθνή

Σλοβακία: Εκκενώθηκε το κέντρο της Μπρατισλάβα – Εντοπίστηκε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Φωτογραφία: AP

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης αντιμέτωπη με μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όταν εντοπίστηκε βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε εργοτάξιο στο κέντρο της Μπρατισλάβα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την άμεση εκκένωση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων στο κέντρο της πόλης, μέτρο που περιέλαβε και μια μεγάλη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δούναβη.

Η κυκλοφορία, όπως και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, διακόπηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.

Οι ειδικοί είχαν προγραμματίσει να αφοπλίσουν τη βόμβα βάρους 500 λιβρών (225 κιλών), που ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μέχρι το μεσημέρι.

Η περιοχή όπου βρέθηκε το εκρηκτικό είχε αποτελέσει στόχο βομβαρδισμών των Συμμάχων το 1944, καθώς εκεί λειτουργούσε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Σλοβακία βρισκόταν υπό το καθεστώς φιλοναζιστικού κράτους-μαριονέτας.

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο και τη λάθος μετάγγιση

ΙΣΑ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά – Παρέμβαση για τον γιατρό που συνελήφθη στο «Ιπποκράτειο»

Ταξίδια: Συμβουλές για ασφάλεια στο διαδίκτυο – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

ΓΣEE: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ζητεί μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

Επιστήμονες ανακάλυψαν μαύρη τρύπα που δημιουργήθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple
περισσότερα
16:10 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Το Ισραήλ χτύπησε στελέχη της Χαμάς – Η ανακοίνωση του Στρατού

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο R...
16:00 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Παραιτήθηκε και επισήμως ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ

Μετά την χθεσινή του ήττα στην Βουλή, κατά την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης  (1...
15:26 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ – «Χρειάζεται απάντηση από ΗΠΑ και Ευρώπη» λέει ο Ζελένσκι

«Περισσότεροι από 20» άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε χωριό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ...
15:01 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Στο Ελιζέ ο Μπαϊρού για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι στο Μέγαρο των Ηλυσίων για να υποβάλ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος