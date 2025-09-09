Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 πολίτες έπειτα από μαζικό μπλακ άουτ – Αναφορές για «εμπρηστική ενέργεια» σε πυλώνες ηλεκτροδότησης

Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, όταν μια μεγάλης κλίμακας διακοπή ρεύματος βύθισε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επιχειρήσεις στο σκοτάδι, αναφέρει η Bild.

Η αιτία, όπως φαίνεται, δεν ήταν τυχαία: η αστυνομία μιλά ξεκάθαρα για εμπρηστική ενέργεια. «Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες, υποψιαζόμαστε εμπρησμό», τόνισε εκπρόσωπός της στη γερμανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών Κυκλοφορίας του Βερολίνου (VIZ), η διακοπή σημειώθηκε το πρωί και επηρέασε τόσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και τα φανάρια στους δρόμους.

Φωτιά σε πυλώνες

Εκπρόσωπος της Stromnetz Berlin, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου στο Βερολίνο, δήλωσε πως γύρω στις 3:30 π.μ. ξέσπασε φωτιά σε δύο πυλώνες στην περιοχή Johannisthal. Η φωτιά σβήστηκε, ωστόσο προκάλεσε βλάβες στις γραμμές παροχής ρεύματος.

Η αστυνομία απέκλεισε μεγάλη περιοχή στην Königsheideweg για να διεξάγει έρευνες. Ο εκπρόσωπός της, σύμφωνα με τη Bild, επεσήμανε πως η επιλογή των δύο πυλώνων και οι ενέργειες των δραστών αποδεικνύουν ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της Αστυνομίας του Βερολίνου, αρμόδια για εγκλήματα με πολιτικά κίνητρα.

50.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

«Περίπου 50.000 πελάτες επηρεάζονται», ανέφερε η Stromnetz Berlin, τονίζοντας ότι πρόκειται τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις. Επτά ώρες μετά την επίθεση, 15.000 από τους σχεδόν 50.000 πολίτες είχαν ξαναποκτήσει ρεύμα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την πλήρη αποκατάσταση, καθώς «οι επισκευές δεν μπορούν να γίνουν τόσο γρήγορα», σημείωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, στις 5:09 π.μ. φωτιά σε υποσταθμούς στις οδούς Moissistraße, Wegedornstraße και Fernheizkraft Neukölln προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση του δικτύου στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι περιοχές Altglienicke, Grünau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal και Oberschöneweide βρέθηκαν στο σκοτάδι, όπως ανέφερε η αστυνομία στην πλατφόρμα Χ.

Bitte beachten Sie: Durch den #Stromausfall können auch Mobilfunk- und Festnetzverbindungen gestört sein. 👉 In dringenden Notfällen wenden Sie sich daher auch direkt an die nächstgelegene #Polizeidienststelle oder #Feuerwache. 📍 Ihre nächste Dienststelle der @polizeiberlin… pic.twitter.com/bt7BQ5hDHG — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 9, 2025

«Οι γραμμές S-Bahn και τα τραμ δεν λειτουργούν, τα φανάρια είναι εκτός λειτουργίας», σημείωσε το VIZ μέσω Bluesky νωρίς το πρωί.

Η S-Bahn ανακοίνωσε επίσης στο Χ: «Λόγω της διακοπής ρεύματος στην περιοχή Schöneweide, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις».

Περίπου στις 7:30 π.μ. έγινε γνωστό πως τα τρένα θα κινούνται «χωρίς περιορισμούς», αλλά τα μεγάφωνα, οι οθόνες και τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων παρέμεναν εκτός λειτουργίας.