Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς

Enikos Newsroom

διεθνή

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που συγκλόνισαν τη χώρα, με τουλάχιστον 19 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σε ένα από τα πιο σκληρά και βίαια περιστατικά καταστολής των τελευταίων ετών.

«Υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του πρωθυπουργού με ισχύ από σήμερα… προκειμένου να γίνουν περαιτέρω βήματα προς μια πολιτική λύση και την επίλυση των προβλημάτων», ανέφερε ο Κ.Π. Σάρμα Όλι σε επιστολή του προς την πρόεδρο.

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα, με βασικά αιτήματα την άρση της απαγόρευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, και συνεχίστηκαν παρά το γεγονός ότι οι εφαρμογές τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία.

Σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση πραγματικών πυρών εναντίον των διαδηλωτών.

@portalotempo PROTESTO – Pelo menos 19 pessoas morreram e cerca de 400 ficaram feridas, nesta segunda-feira (8), em Katmandu, capital do #Nepal, após a polícia dispersar uma manifestação contra o bloqueio das redes sociais e a corrupção. O #protesto ocorreu depois que o Ministério da Comunicação e Tecnologias da Informação nepalês anunciou, na quinta-feira, o bloqueio de 26 plataformas, entre elas Facebook, YouTube e LinkedIn, por não terem se registrado perante sua administração, como determina a lei. O #governo tinha dado às empresas gestoras das redes sociais um prazo de sete dias para se registrarem junto aos seus serviços, designar um representante local e uma pessoa encarregada de gerenciar possíveis litígios resultantes de seu uso. A decisão foi tomada em cumprimento a uma deliberação nesse sentido emitida em 2023 pela Suprema Corte do país. #mundo #asia #povo #fypツ ♬ som original – O TEMPO


Ο 73χρονος Όλι είχε αναλάβει πέρυσι την πρωθυπουργία για τέταρτη φορά, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με το κεντροαριστερό Nepali Congress, στο συχνά ασταθές κοινοβούλιο της χώρας.

Ωστόσο, η κοινωνική δυσαρέσκεια μεγάλωνε, καθώς η πολιτική αστάθεια, η διαφθορά και η βραδεία οικονομική ανάπτυξη υπονόμευαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα.

Οι άνθρωποι ηλικίας 15-40 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 43% του πληθυσμού των 30 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ η ανεργία κινείται γύρω στο 10% και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν ξεπερνά τα 1.447 δολάρια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Το Νεπάλ ανακηρύχθηκε ομοσπονδιακή δημοκρατία το 2008, έπειτα από δεκαετή εμφύλιο πόλεμο και ειρηνευτική συμφωνία που έφερε τους Μαοϊστές στην κυβέρνηση και κατάργησε τη μοναρχία.

Έκτοτε, η εναλλαγή ηλικιωμένων πρωθυπουργών και η κουλτούρα πολιτικών συναλλαγών τροφοδότησαν την αντίληψη ότι οι κυβερνώντες βρίσκονται εκτός πραγματικότητας.

Από την περασμένη Παρασκευή, βίντεο στο TikTok -το οποίο δεν είχε μπλοκαριστεί- έγιναν viral, αντιπαραβάλλοντας τις δυσκολίες των απλών Νεπαλέζων με τα παιδιά πολιτικών που επιδεικνύουν είδη πολυτελείας και ακριβές διακοπές.

@nanewsnp “Nepo Babies” TikTok Trend in Nepal Goes Viral, Spotlighting Privilege and Lavish Lifestyles of Influential Families A viral TikTok trend in Nepal known as “Nepo Babies” is drawing widespread attention for exposing the luxurious lifestyles of children from powerful and political families. Many creators behind the trend suggest that such lifestyles stand in sharp contrast to the daily struggles of ordinary citizens, who contribute to the nation through taxes. The videos often present side-by-side comparisons, using satire and commentary to question how privilege and influence are enjoyed by a few while many Nepalese continue to face economic hardships. Supporters argue the trend reflects growing frustration among youth over corruption, nepotism, and misuse of resources. However, critics caution that while the videos highlight important issues of public accountability, they can blur the lines between political critique and personal attacks on individuals who are not themselves in public office. Legal experts warn that such content should be handled carefully to avoid potential defamation claims. Despite the controversy, the “Nepo Babies” trend has gone viral, becoming a powerful expression of public sentiment against inequality and the unchecked privileges associated with political power in Nepal. #nanewsnp #nepalnews #nepobabies #trend #tiktok ♬ original sound – NA NEWS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το Olivomed της InterMed

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Μητσοτάκης: Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία-Τι είπε για μισθούς και φόρους

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι πιο δυναμικοί κλάδοι στις προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα

Τι σημαίνει η φράση «εκ του μη όντος» και από πού προέρχεται

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov
περισσότερα
13:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 πολίτες έπειτα από μαζικό μπλακ άουτ – Αναφορές για «εμπρηστική ενέργεια» σε πυλώνες ηλεκτροδότησης

Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, όταν μια μεγάλης κλίμακα...
12:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Τουλάχιστον πέντε κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν μπροστά σε τζαμιά

Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά το...
12:19 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Δασμοί: Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών κρίνουν «ταπεινωτική» τη συμφωνία με τον Τραμπ – Το 60% επιθυμεί την παραίτηση της Φον ντερ Λάιεν

Μία νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει έντονη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Κομισιό...
11:08 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης τρένου με λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες

Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες είναι ο πρόσφατος απολογισμός της σύγκρουσης ενός τρέν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος