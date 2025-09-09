Μπαράκ Ομπάμα: Κέρδισε βραβείο Emmy κόντρα σε Τομ Χανκς, Ντέιβιντ Ατένμπορο, Ίντρις Έλμπα

Enikos Newsroom

διεθνή

Μπαράκ Ομπάμα
Πηγή: ΕΡΑ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το τρίτο του βραβείο Emmy νικώντας σταρ του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου του Τομ Χανκς.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Αφηγητή» στα βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025 για τη σειρά ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας του Netflix, «Our Oceans».

Ο Ομπάμα είχε δύσκολους ανταγωνιστές στην κατηγορία του, όπως τον Τομ Χανκς για το «The Americas», τον Ντέιβιντ Ατένμπορο για το «Planet Earth: Asia», τον Ίντρις Έλμπα για το «Erased: WW2’s Heroes of Color» και τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ για το «Octopus!».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κερδίσει βραβεία για δύο σειρές ντοκιμαντέρ στις οποίες είχε εργαστεί προηγουμένως για το Netflix – «Our Great National Parks» το 2022 και «Working: What We Do All Day» το 2023.

Είναι ένας από τους δύο προέδρους των ΗΠΑ που έχουν κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy, καθώς ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (Governors Award) κατά τη διάρκεια της θητείας του το 1956.

Το «Our Oceans», το οποίο έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, εξερευνά τη σχέση μεταξύ των ωκεανών και των θαλάσσιων πλασμάτων του κόσμου και τις καταστροφικές ενέργειες των ανθρώπων στην ξηρά

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το Olivomed της InterMed

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Μητσοτάκης: Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία-Τι είπε για μισθούς και φόρους

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι πιο δυναμικοί κλάδοι στις προσλήψεις προσωπικού στην Ελλάδα

Τι σημαίνει η φράση «εκ του μη όντος» και από πού προέρχεται

Εξηγώντας ένα κβαντικό παραδόξο με πέντε άτομα – Τι είναι το φαινόμενο Efimov
περισσότερα
13:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 πολίτες έπειτα από μαζικό μπλακ άουτ – Αναφορές για «εμπρηστική ενέργεια» σε πυλώνες ηλεκτροδότησης

Χάος επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, όταν μια μεγάλης κλίμακα...
12:58 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της δια...
12:41 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Τουλάχιστον πέντε κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν μπροστά σε τζαμιά

Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά το...
12:19 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Δασμοί: Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών κρίνουν «ταπεινωτική» τη συμφωνία με τον Τραμπ – Το 60% επιθυμεί την παραίτηση της Φον ντερ Λάιεν

Μία νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει έντονη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Κομισιό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος