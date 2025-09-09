Θάνατος 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα: Και δεύτερο παιδί της οικογένειας είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο με σημάδια κακοποίησης – Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα 

Νέες πληροφορίες σοκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την νέα υπόθεση του νεκρού βρέφους, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια από την ιατροδικαστική της Πάτρας, παρόλο που έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Στο Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται πλέον ο φάκελος του βρέφους που πέθανε το 2012, για την υπόθεση του οποίου γίνεται έρευνα και λαμβάνονται καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Αντρέα Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονέων του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Αύριο, όπως μετέδωσε το Mega, o κ. Γκότσης θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό, προκειμένου να ελεγχθεί και να τεθεί σε αργία, με την επίκληση οτι βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, με βάση και τις προηγούμενες υποθέσεις.

Οι σημειώσεις και οι φωτογραφίες σοκ

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι γιατροί που παρακολουθούσαν το βρέφος στη ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας. Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία, τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο, εκτός από τις σημειώσεις, τράβηξαν τις παρακάτω φωτογραφίες:

Και δεύτερο παιδί της οικογένειας με σημάδια κακοποίησης

Δεν έχουν τέλος ωστόσο οι αποκαλύψεις, καθώς δύο χρόνια μετά τον θάνατο του πρώτου βρέφους της οικογένειας και της αθώωσης των γονέων του, το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας, οδηγείται και αυτό, βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα.

Το δεύτερο αυτό παιδί, έφερε τραύματα, τα οποία ήταν φρικτά, αλλά επέζησε, επειδή ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία και μπόρεσε ο οργανισμός του να ανταπεξέλθει.

Λίγο αργότερα, ο πατέρας αυτών των 2 βρεφών, οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα, για άλλη υπόθεση.