e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τους πολίτες εντάσσεται από σήμερα, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θυρίδα του Πολίτη (my.gov.gr).
Πρόκειται για την Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή/και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA. μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να αναζητήσει τα ενημερωτικά του σημειώματα αλλά και να αιτηθεί την κοινοποίησή τους στη Θυρίδα του στο Gov.gr.
Με αυτόν τρόπο αποκτά:
- Άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ενημερωτικά του σημειώματα.
- Εύκολη κοινοποίηση ή αποθήκευση για προσωπική χρήση ή για χρήση σε άλλες υπηρεσίες.
- Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και της διαρκούς προσπάθειας για την παροχή πιο άμεσων, εύχρηστων και ψηφιακά προσβάσιμων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.