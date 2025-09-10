e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τους πολίτες εντάσσεται από σήμερα, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θυρίδα του Πολίτη (my.gov.gr).

Πρόκειται για την Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή/και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA. μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να αναζητήσει τα ενημερωτικά του σημειώματα αλλά και να αιτηθεί την κοινοποίησή τους στη Θυρίδα του στο Gov.gr.

Με αυτόν τρόπο αποκτά: