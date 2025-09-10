e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων

Enikos Newsroom

οικονομία

υπηρεσία

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  του e-ΕΦΚΑ για τους πολίτες εντάσσεται από σήμερα, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θυρίδα του Πολίτη (my.gov.gr).

Πρόκειται για την Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Κύριας (ή/και Επικουρικής) Σύνταξης, https://apps.e-efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.  μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να αναζητήσει τα ενημερωτικά του σημειώματα αλλά και να αιτηθεί την κοινοποίησή τους στη Θυρίδα του στο Gov.gr.

Με αυτόν τρόπο αποκτά:

  • Άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα ενημερωτικά του σημειώματα.
  • Εύκολη κοινοποίηση ή αποθήκευση για προσωπική χρήση ή για χρήση σε άλλες υπηρεσίες.
  • Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ και της διαρκούς προσπάθειας για την παροχή πιο άμεσων, εύχρηστων και ψηφιακά προσβάσιμων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ερευνητές βρήκαν νέα περιοχή όπου οι άνθρωποι ζουν απροσδόκητα πολύ – Γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στις «μπλε ζώ...

Γυναίκα έπαθε μερική παράλυση προσώπου από το έντονο άγχος – Το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο το μοντέλο

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini
περισσότερα
07:55 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Δύο νέα επιδόματα θα χορηγηθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο σε εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται ...
07:22 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία, όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

20:52 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζηδάκης για Credia Bank: Η τιμή της μετοχής της δικαιώνει την πολιτική μας – Τι είπε για την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη σ...
20:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για τη νέα αύξησή του – Πόσο αναμένεται να φτάσει και πότε θα τεθεί σε ισχύ

Ακόμη και τα 1.000 ευρώ μπορεί να αγγίξει ο κατώτατος μισθός έως το 2027. Τις τελευταίες πληρο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος