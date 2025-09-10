Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που άρπαζε με τη βία κοσμήματα από πολίτες με τη βοήθεια συνεργών

Στη σύλληψη 22χρονου για τρεις περιπτώσεις ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη έγινε, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, καθώς ο 22χρονος με την -κατά περίπτωση- βοήθεια τριών συνεργών του, αφαίρεσε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, τρεις χρυσές αλυσίδες με σταυρό, από πολίτες, προκαλώντας τους φόβο, ενώ σε δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δράστες άσκησαν και σωματική βία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.