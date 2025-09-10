Τηλεθέαση (9/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (9/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 20,4%

Σήμερα 17,6%

Ώρα Ελλάδος 11,4%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 19,5%

Καλοκαίρι παρέα 12%

10 παντού 6,4%

Απογευματινή ζώνη

Τροχός της Τύχης 19%

Live News 15,2%

Καθαρές κουβέντες 7,8%

Το ‘χουμε 4,9%

Power Talk 3,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Σήμερα 8,6%

Κοινωνία Ώρα Mega 18%

Ώρα Ελλάδος 5%

Ζώνη 10-1

Καλοκαίρι παρέα 10,4%

Αταίριαστοι 8,7%

Πρωίαν σε είδον 6,1%

10 παντού 2,5%

Απογευματινή ζώνη