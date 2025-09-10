Τηλεθέαση (9/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (9/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 20,4%
- Σήμερα 17,6%
- Ώρα Ελλάδος 11,4%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 19,5%
- Καλοκαίρι παρέα 12%
- 10 παντού 6,4%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 19%
- Live News 15,2%
- Καθαρές κουβέντες 7,8%
- Το ‘χουμε 4,9%
- Power Talk 3,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 8,6%
- Κοινωνία Ώρα Mega 18%
- Ώρα Ελλάδος 5%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 10,4%
- Αταίριαστοι 8,7%
- Πρωίαν σε είδον 6,1%
- 10 παντού 2,5%
Απογευματινή ζώνη
- Τροχός της Τύχης 15,3%
- Live News 12,3%
- Καθαρές κουβέντες 5,5%
- Το ‘χουμε 3,6%
- Power Talk 2,7%