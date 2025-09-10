Τα 3 μηνύματα που στέλνει ο Πούτιν στην Δύση με τα ρωσικά drones στην Πολωνία – Πόσο έτοιμο είναι το Κρεμλίνο να κλιμακώσει;

Την Κυριακή, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με τον μεγαλύτερο καταιγισμό πυραύλων και drones από την έναρξη της εισβολής της. Έπειτα, την Τετάρτη, η ένταση με τη Δύση εκτινάχθηκε, καθώς πολυάριθμα ρωσικά drones πέταξαν πάνω από την Πολωνία σε μια εντυπωσιακή εναέρια εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Οι δύο επιθέσεις υποδηλώνουν ένα νέο επίπεδο επιθετικότητας από τη Ρωσία, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία. Αλλά, για όποιον άκουγε τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, οι 2 επιθέσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη εκστρατεία μηνυμάτων, σχολιάζουν οι New York Times.

Αφού παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός σχετικά με την Ουκρανία τις εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Ρώσος ηγέτης επανήλθε στο θέμα καθώς πέρασε ώρες μπροστά στις κάμερες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αυτόν τον μήνα στην Κίνα και στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Τα σχόλιά του εκεί, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας, έμοιαζαν με μια νέα προσπάθειά του να δείξει ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να υπαγορεύσει τους όρους για οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο.

Τα τρία μηνύματα στους «απέναντι»

Προς την Ουκρανία, το μήνυμα του Πούτιν είναι ότι είναι πεπεισμένος πως έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά. Προς τους συμμάχους του Κιέβου στην Ευρώπη, η προειδοποίηση του Πούτιν είναι ότι θα βρεθούν σε κίνδυνο, εάν προχωρήσουν στα σχέδιά τους να αναπτύξουν τελικά στρατεύματα στην Ουκρανία.

Προς τον Τραμπ, ο Πούτιν δείχνει ότι δεν θα κάνει συμβιβασμούς στις βασικές του απαιτήσεις, ακόμη κι αν ισχυρίζεται ότι η Ρωσία είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία.

«Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φως στο τέλος του τούνελ», είπε ο Πούτιν την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο.

Ουκρανία: Θα χειροτερεύσει

Τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, ο Πούτιν μεταδίδει αυτοπεποίθηση, ότι το πλεονέκτημα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης έναντι της Ουκρανίας αυξάνεται συνεχώς. Στόχος του, σύμφωνα με αναλυτές και ανθρώπους κοντά στο Κρεμλίνο, είναι να πείσει την Ουκρανία ότι η αντίσταση απέναντι στη ρωσική πολεμική μηχανή είναι μάταιη.

Ο Πούτιν πιστεύει ότι ο ουκρανικός στρατός έχει τόσο σοβαρή έλλειψη προσωπικού ώστε οι άμυνες της χώρας ίσως καταρρεύσουν. Αυτή η οπτική περιγράφηκε το καλοκαίρι από δύο ανθρώπους κοντά στο Κρεμλίνο που επέμειναν στην ανωνυμία τους για να μιλήσουν ειλικρινά για ευαίσθητα διπλωματικά θέματα.

Το βασικό μήνυμα του κ. Πούτιν προς την Ουκρανία, σύμφωνα με εκείνα τα πρόσωπα, είναι ότι το Κίεβο θα πρέπει να δεχθεί τους όρους ειρήνης που προσφέρονται τώρα, επειδή οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα είναι χειρότερη. Οι υποστηρικτές της Ουκρανίας αντιτείνουν ότι ο Πούτιν προσπαθεί να εκφοβίσει το Κίεβο ώστε να συνθηκολογήσει, ενώ αγνοεί τις τεράστιες απώλειες του στρατού του, τα περιορισμένα πρόσφατα κέρδη στο πεδίο της μάχης, καθώς και τις οικονομικές αντιξοότητες της Ρωσίας.

Ευρώπη: Παίζει με την φωτιά

Ο Πούτιν δείχνει αυξανόμενη απογοήτευση με τις ευρωπαϊκές χώρες που προσπαθούν να σχηματίσουν μια «συμμαχία των προθύμων» για να υπερασπιστούν την Ουκρανία από μια μελλοντική ρωσική επίθεση μετά το τέλος της τρέχουσας εισβολής.

Τις αποκάλεσε «κόμμα του πολέμου» που θέλει να πολεμήσει τη Ρωσία «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό». Κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης εμφάνισης στο ρωσικό λιμάνι του Ειρηνικού Βλαδιβοστόκ, δύο μέρες αργότερα, ο Πούτιν είπε ότι εάν δυτικά στρατεύματα εμφανιστούν στην Ουκρανία «ειδικά τώρα, κατά τη διάρκεια των μαχών, θεωρούμε ότι αυτά θα είναι νόμιμοι στόχοι για καταστροφή».

Πρόσθεσε ότι η πιθανότητα να σταθμεύσουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ήταν μια «ριζική αιτία» της αλυσίδας γεγονότων που, σύμφωνα με το αφήγημα του Πούτιν, οδήγησαν στη ρωσική εισβολή. Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, είπε, η παρουσία τους στην Ουκρανία «δεν θα είχε κανένα νόημα».

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας νωρίς την Τετάρτη φαίνεται σαν μια πιθανή υπενθύμιση από το Κρεμλίνο ότι είναι έτοιμο να κλιμακώσει μια αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ.

Εγγυήσεις ασφαλείας για Ουκρανία και Ρωσία

Ο Πούτιν δεν έχει σταματήσει να επαινεί τον Τραμπ, τον οποίο θεωρεί κλειδί για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τους όρους της Ρωσίας. Αλλά οι στρατιωτικές του ενέργειες δοκιμάζουν την υπομονή του Αμερικανού προέδρου, φαινομενικά, προκαλώντας τον να υλοποιήσει τις απειλές του να γίνει σκληρότερος απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στο Πεκίνο ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προσπαθεί να βρει μια λύση» στον πόλεμο «με ειρηνικά μέσα», και ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν για μια κινεζική στρατιωτική παρέλαση εξέφρασαν την ελπίδα ότι ο Αμερικανός ηγέτης θα βοηθούσε να τελειώσει ο πόλεμος.

Στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν υπαινίχθηκε ότι η Ρωσία τώρα περίμενε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία να κάνουν την επόμενη κίνηση. Επανέλαβε ότι η Ρωσία ήθελε «εγγυήσεις ασφαλείας» για την ίδια, ένα αίτημα που πιθανότατα θα συνεπαγόταν δραστικούς περιορισμούς στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

«Θα σεβαστούμε αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας που, φυσικά, πρέπει να αναπτυχθούν και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία», είπε. «Κανείς δεν έχει συζητήσει αυτό μαζί μας σε σοβαρό επίπεδο ακόμη, αυτό είναι όλο».