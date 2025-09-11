To ECDC προειδοποιεί: Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Υγεία

ECDC, μύκητας, Ελλάδα, Νοσοκομεία
πηγή: freepik.com

Ένας επικίνδυνος και ανθεκτικός μύκητας εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία της Ευρώπης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), το οποίο προειδοποίησε για σοβαρή απειλή για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ECDC, επιβεβαιώνεται ότι ο ανθεκτικός  μύκητας Candidozyma auris (πρώην Candida auris) συνεχίζει να εξαπλώνεται γρήγορα στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται και αρκετές χώρες αναφέρουν συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης και του ελέγχου της μετάδοσης για την αποφυγή ευρείας και ταχείας εξάπλωσης.

Ο μύκητας Candidozyma auris (C. auris) συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιασικά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς. Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων και στην Ελλάδα

Μεταξύ 2013 και 2023, οι χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ ανέφεραν πάνω από 4.000 κρούσματα, με σημαντική αύξηση σε 1.346 κρούσματα που αναφέρθηκαν από 18 χώρες μόνο το 2023. Πέντε χώρες – Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Γερμανία καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Ο Δρ Διαμαντής Πλαχούρας, επικεφαλής του τμήματος Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που Σχετίζονται με την Υγειονομική Περίθαλψη του ECDC, δήλωσε ότι «η έγκαιρη ανίχνευση και ο γρήγορος, συντονισμένος έλεγχος των λοιμώξεων μπορούν να αποτρέψουν την περαιτέρω μετάδοση».

Σύμφωνα με το oloygeia.gr, πρόσφατα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν πλέον να διακρίνουν συγκεκριμένα κρούσματα λόγω εκτεταμένης περιφερειακής ή εθνικής διασποράς, αναφέρει το ECDC. Σε αρκετές από αυτές τις χώρες, έχει σημειωθεί παρατεταμένη τοπική μετάδοση μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, γεγονός που υπογραμμίζει ένα κρίσιμο χρονικό περιθώριο για έγκαιρες παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της εξάπλωσής του.

Ενώ ορισμένες χώρες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό των κρουσμάτων C. auris , πολλές αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, μόνο 17 από τις 36 συμμετέχουσες χώρες διαθέτουν επί του παρόντος εθνικό σύστημα επιτήρησης για το C. auris . Μόνο 15 χώρες έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες εθνικές οδηγίες πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Nέα School Kits από την InterMed για μια πιο υγιή και χαρούμενη σχολική χρονιά

Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης-Αύξηση κρουσμάτων στην Ελλάδα

ΥΠΕΣ ΗΠΑ σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας στον ενεργειακό τομέα – Τι είπε για το LNG

Δάνεια ύψους 93 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του smartwatch σας

Αστρονόμοι ανακάλυψαν επαναλαμβανόμενη έκρηξη ακτίνων γάμμα – «Δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχουμε παρατηρήσει»
περισσότερα
06:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Ο καφές αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, η ...
22:01 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Αϋπνία: Μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν τον ύπνο σας

Ανακαλύψτε με ποιο τρόπο η υγεία του εντέρου μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ν...
21:38 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΟΔΥ: Συνολικά 75 τα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Πέντε οι θάνατοι

Συνολικά 75 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί ...
06:00 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Αντιοξειδωτικά: Η τροφή με υψηλή περιεκτικότητα που πρέπει να τρώτε περισσότερο, σύμφωνα με ειδικούς

Τα αντιοξειδωτικά είναι απαραίτητα για την υγεία μας, αλλά η προσοχή συχνά στρέφεται σε συγκεκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος