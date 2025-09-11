To ECDC προειδοποιεί: Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται σε νοσοκομεία της Ευρώπης – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Ένας επικίνδυνος και ανθεκτικός μύκητας εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία της Ευρώπης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), το οποίο προειδοποίησε για σοβαρή απειλή για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ECDC, επιβεβαιώνεται ότι ο ανθεκτικός μύκητας Candidozyma auris (πρώην Candida auris) συνεχίζει να εξαπλώνεται γρήγορα στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται και αρκετές χώρες αναφέρουν συνεχιζόμενη τοπική μετάδοση. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης και του ελέγχου της μετάδοσης για την αποφυγή ευρείας και ταχείας εξάπλωσης.

Ο μύκητας Candidozyma auris (C. auris) συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιασικά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς. Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων και στην Ελλάδα

Μεταξύ 2013 και 2023, οι χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ ανέφεραν πάνω από 4.000 κρούσματα, με σημαντική αύξηση σε 1.346 κρούσματα που αναφέρθηκαν από 18 χώρες μόνο το 2023. Πέντε χώρες – Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Γερμανία καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.

Ο Δρ Διαμαντής Πλαχούρας, επικεφαλής του τμήματος Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που Σχετίζονται με την Υγειονομική Περίθαλψη του ECDC, δήλωσε ότι «η έγκαιρη ανίχνευση και ο γρήγορος, συντονισμένος έλεγχος των λοιμώξεων μπορούν να αποτρέψουν την περαιτέρω μετάδοση».

Σύμφωνα με το oloygeia.gr, πρόσφατα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ισπανία έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν πλέον να διακρίνουν συγκεκριμένα κρούσματα λόγω εκτεταμένης περιφερειακής ή εθνικής διασποράς, αναφέρει το ECDC. Σε αρκετές από αυτές τις χώρες, έχει σημειωθεί παρατεταμένη τοπική μετάδοση μέσα σε λίγα μόνο χρόνια από το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, γεγονός που υπογραμμίζει ένα κρίσιμο χρονικό περιθώριο για έγκαιρες παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της εξάπλωσής του.

Ενώ ορισμένες χώρες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό των κρουσμάτων C. auris , πολλές αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, μόνο 17 από τις 36 συμμετέχουσες χώρες διαθέτουν επί του παρόντος εθνικό σύστημα επιτήρησης για το C. auris . Μόνο 15 χώρες έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες εθνικές οδηγίες πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.