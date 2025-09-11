Δολοφονία Κερκ: Ο Τραμπ την χαρακτήρισε ως μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ΗΠΑ σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό ε

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος που είχε συλληφθεί αναφέρει ο αρχηγός του FBI σε ανάρτησή του

«Αυτή είναι μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τέρας που του επιτέθηκε επιτέθηκε ενάντια σε όλη την Αμερική. Λόγω αυτής της ειδεχθούς πράξης, η φωνή του Τσάρλι δεν φιμώθηκε, αλλά έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Είθε ο Θεός να ευλογεί την οικογένειά του και τις ΗΠΑ», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την «οργή και θλίψη» του για τη δολοφονία του Κερκ, η οποία σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό χώρο στην πολιτεία της Γιούτα.

Ο Ρεπουμπλικανός περιέγραψε τον Κερκ ως ένα πρόσωπο που «ενέπνευσε εκατομμύρια» πολίτες και δήλωσε ότι «όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι, σε κατάσταση σοκ και τρόμου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

Τσιάρας: Τη Δευτέρα η σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες για τις ζωονόσους- Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Ποιοι μπορούν να έχουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ και πώς

Το Xbox έρχεται στα αυτοκίνητα – Τι φέρνει η νέα συνεργασία LG και Microsoft

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος που είχε συλληφθεί αναφέρει ο αρχηγός του FBI σε ανάρτησή του

Σε σοκ παραμένει η παγκόσμια κοινότητα έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολι...
03:30 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

WSJ: Ο Τραμπ επισήμανε οργισμένα στον Νετανιάχου ότι η επίθεση στο Κατάρ δεν ήταν «σοφή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ...
03:21 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σύγχυση για το αν οι αρχές των ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον δράστη

Σύγχυση μοιάζει να επικρατεί για το εάν οι Αρχές έχουν συλλάβει – ή όχι – τον δράστη της δολοφ...
02:00 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Πολιτική» την χαρακτηρίζουν οι Αρχές – Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι Αρχές της Γιούτα για τη σύλληψη το...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος