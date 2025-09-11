Δολοφονία Κερκ: Ο Τραμπ την χαρακτήρισε ως μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ΗΠΑ σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό ε

Ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

«Αυτή είναι μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τέρας που του επιτέθηκε επιτέθηκε ενάντια σε όλη την Αμερική. Λόγω αυτής της ειδεχθούς πράξης, η φωνή του Τσάρλι δεν φιμώθηκε, αλλά έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Είθε ο Θεός να ευλογεί την οικογένειά του και τις ΗΠΑ», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την «οργή και θλίψη» του για τη δολοφονία του Κερκ, η οποία σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό χώρο στην πολιτεία της Γιούτα.

Ο Ρεπουμπλικανός περιέγραψε τον Κερκ ως ένα πρόσωπο που «ενέπνευσε εκατομμύρια» πολίτες και δήλωσε ότι «όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι, σε κατάσταση σοκ και τρόμου».