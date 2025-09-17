Συνάντηση περιφερειάρχη Κρήτης με Μητσοτάκη: Συζητήθηκε η δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής μεταναστών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνάντηση περιφερειάρχη Κρήτης με Μητσοτάκη

Το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, αλλά και της παραμονής των μεταναστών στην Κρήτη, συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση.

Μητσοτάκης: Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης

Σε δηλώσεις του ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε ότι αυτό που συμφωνήθηκε ήταν η δημιουργία των δύο δομών προσωρινής παραμονής, που αρχικά είχε προταθεί.

«Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι πρέπει να γίνουν οι δύο δομές που είχαμε πει εξαρχής. Δεν συζητήσαμε για μόνιμη δομή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης, συμπληρώνοντας ότι και οι μετανάστες που φτάνουν και που τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί, «θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα, καθώς δεν μπορούν να παραμένουν τόσο χρονικό διάστημα».

Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε και στις δύσκολες συνθήκες παραμονής, όπως και στην μη καταλληλότητα των υπαρχόντων χώρων παραμονής, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταναστών, που οδηγεί -όπως τόνισε- σε στιγμές έντασης και όχι μόνο. Μάλιστα ανέφερε ότι μετέφερε το πρόβλημα τόσο στον κ. Χρυσοχοΐδη όσο και τον κ. Πλεύρη, σχολιάζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και σε ό,τι αφορά το προσωπικό φύλαξης του χώρου τόσο από λιμενικούς όσο και αστυνομικούς.

«Έπρεπε να έχουν μεταφερθεί, διότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που ανέφερα αφορούσε και τους ανθρώπους που έχουν τη φύλαξη από το Λιμενικό και την Αστυνομία. Δεν γίνεται να έχουμε χίλια άτομα και να υπάρχει φύλαξη από πέντε ή δέκα άτομα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι και στην Αγυιά Χανίων όσο και στο χώρο που παραμένουν οι μετανάστες στο Ηράκλειο «δεν είναι ανθρώπινες οι συνθήκες και υπάρχουν προβλήματα». «Επίσης πρέπει να πω ότι στην Αγυιά, οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης θέλουν να σταματήσουν να πηγαίνουν στη δουλειά γιατί υπάρχουν ζητήματα με φοβίες ακόμα και για τη ζωή τους, αν προκύψει κάποιο επεισόδιο» είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης που τόνισε ότι σήμερα θα φύγουν 600 άτομα και προωθείται να φύγουν και οι υπόλοιποι.

«Το ζητούμενο είναι να μην έχουμε τόσες ροές από τη Λιβύη» διευκρίνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, καταλήγοντας ότι μετά από τη συζήτηση που είχαν με τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς, ο ίδιος θεωρεί ότι «θα υπάρξει βελτίωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

