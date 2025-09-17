Θύμα κλοπής από μία οικιακή βοηθό την οποία είχε προσλάβει μέσω των socia media, κατήγγειλε ότι έπεσε την Παρασκευή (12/7) ένας 43χρονος άνδρας στη Γλυφάδα.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, η οικιακή βοηθός έριξε υπνωτικό στο ποτό του και στην συνέχεια έκλεψε 300 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», όπου και εισήχθη για προληπτικούς λόγους.

«Είχα βάλει μία αγγελία και λέω θέλω μία κυρία να μου καθαρίσει το σπίτι. 7-8 κυρίες είχαν δηλώσει, εγώ διάλεξα και την κυρία αυτή να έρθει να μου καθαρίσει» είπε ο 43χρονος, μιλώντας στο Mega. «Εκμεταλλεύτηκε την ευγένεια μου. Η κυρία ήρθε ας πούμε, μου καθάριζε στην αρχή το σπίτι για τις πρώτες δύο ώρες και μετά εγώ μαγείρευα γιατί όλη μέρα δεν είχα φάει».

«Η κυρία φαινόταν ότι καθάριζε επιμελώς, φαινόταν σοβαρή, δεν έδειχνε την εικόνα αυτή ότι μετά θα εγκληματήσει και θα μου προκαλέσει νάρκωση. Είχα βάλει στο ποτήρι μου ρετσίνα να πιω γιατί μαγείρευα κιόλας και έτσι όπως είναι ο άνθρωπος κουρασμένος και χαλαρός, αυτή βρήκε μία στιγμή που εγώ είχα γυρίσει την πλάτη και μου έριξε» πρόσθεσε.

Όπως περιέγραψε: «Έχασα τις αισθήσεις μου αλλά όχι ακαριαία. Άρχισα να νυστάζω, να μου έρχεται μία μεγάλη κόπωση. Δηλαδή ήθελα να ξαπλώσω. Πήγα στο δωμάτιο μου και ξάπλωσα γιατί ήμουν χάλια και πρέπει να κοιμήθηκαν 40 λεπτά. Όταν ξύπνησα είχε φύγει, είχε πάρει πράγματα, κινητά, λεφτά. Υπήρχε και άλλος ένας κουμπαράς με χρήματα. Δηλαδή 500-600 χονδρικά από ότι καταλαβαίνω».

Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, του πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί και, αφού το ήπιε, έχασε τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, η γυναίκα είχε εξαφανιστεί, ενώ από το σπίτι έλειπαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

«Λέει ψέματα»

Από την πλευρά της, η οικιακή βοηθός λέει πως ο 43χρονος λέει ψέματα και ότι θα προχωρήσει σε μήνυση.

«Γιατί λέει ψέματα; Θέλω να κάνω εγώ μήνυση σε αυτόν. Να πάει να κάνει μήνυση αν θέλει, αν είναι έτσι», ανέφερε η γυναίκα στο Mega, και στην ερώτηση εάν έχει κάτι μαζί της, είπε: «Όχι. Πού να ξέρω; Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει; Πού να ξέρω;».

«Το αφεντικό μου έχει συνεργείο και από εκεί, όταν δεν έχουμε δουλειά με το αφεντικό πηγαίνω και μόνη. Τζάμια, παράθυρα, παντζούρια, όλα ξέρω, σίδερο» συμπλήρωσε.

«Με έστειλε στο νοσοκομείο»

«Αυτή η γυναίκα έκανε ότι έκανε, με έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν αναγνωρίζει τίποτα, γιατί προσπαθεί να αποφύγει τις ποινικές ευθύνες», σχολίασε ο 43χρονος.