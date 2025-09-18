Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Χρόνια πολλά Φωσάκι μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή της κόρης της Σοφίας

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Σοφίας, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μοιράστηκε μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη και συναίσθημα. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένες· η Μαρέβα σε ένα χαλαρό, sporty look και η Σοφία με ένα κομψό cobalt blue φόρεμα.

Κυριάκος Μητσοτάκης – Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Οι ευχές για τα 27α γενέθλια του γιου τους, Κωνσταντίνου

Σε μια φωτογραφία που ανάρτησε στο Instagram, μητέρα και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες. Η σύζυγος του πρωθυπουργού, σε πιο casual, sporty εμφάνιση, και η Σοφία, με ένα κομψό cobalt blue φόρεμα, δείχνουν πόσο δυνατός είναι ο δεσμός τους. Στη λεζάντα, η σύζυγος του πρωθυπουργού γράφει συγκινημένη:

«Χρόνια πολλά, Φωσάκι μου! Σ’ αγαπώ πολύ», προσθέτοντας μερικές κόκκινες καρδιές που αποτυπώνουν το συναίσθημα.

