Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Χρόνια πολλά Φωσάκι μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή της κόρης της Σοφίας

Σε μια φωτογραφία που ανάρτησε στο Instagram, μητέρα και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες. Η σύζυγος του πρωθυπουργού, σε πιο casual, sporty εμφάνιση, και η Σοφία, με ένα κομψό cobalt blue φόρεμα, δείχνουν πόσο δυνατός είναι ο δεσμός τους. Στη λεζάντα, η σύζυγος του πρωθυπουργού γράφει συγκινημένη:

«Χρόνια πολλά, Φωσάκι μου! Σ’ αγαπώ πολύ», προσθέτοντας μερικές κόκκινες καρδιές που αποτυπώνουν το συναίσθημα.