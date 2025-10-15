Γρηγόρης Βαλτινός: «Δεν ήμουν καρδιοκατακτητής, ήμουν το θύμα της καρδιάς – Τους μίσησα μέχρι να…»

Ο Γρηγόρης Βαλτινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για τη συγχώρεση, την κατανόηση, τη σχέση του με το θέατρο και τη ζωή. Ο σπουδαίος ηθοποιός ανέδειξε τη δύναμη που αντλεί μέσα από την τέχνη και μοιράστηκε τις εμπειρίες του με τους ανθρώπους που έχει συγχωρέσει, αλλά και με τη διαδρομή του στον χρόνο.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει μάθει να συγχωρεί ακόμα και ανθρώπους από τον στενό του κύκλο. «Έχω συγχωρέσει πάρα πολλούς ανθρώπους, ακόμα κι από τον πολύ στενό μου κύκλο, γιατί κατάλαβα την ανεπάρκειά τους, την έλλειψη ενημέρωσης, την έλλειψη ψυχολογικής γνώσης. Δεν είχαν γνώσεις να ερμηνεύσουν τον εαυτό τους, τις πράξεις τους, τις κινήσεις τους. Τους συγχώρεσα, τους αγάπησα, τους είδα με επιείκεια… Ήταν άνθρωποι του μεταπολέμου, που δεν μορφώθηκαν, δεν πήγαν σχολείο, δεν είχαν λεφτά, δεν έτρωγαν, ήταν φτωχοί, ήταν του μεροκάματου, δεν σπούδασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την αισιοδοξία, τόνισε ότι τη βρίσκει μέσα από το θέατρο. «Βρίσκω τη δύναμη, επειδή η δουλειά μου έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση του ανθρώπου, της ψυχής και του μυαλού του. Το βλέπω ότι κάνοντας αυτή την τέχνη μπορώ να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους. Φεύγοντας από το θέατρο, να προβληματιστούν και να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι. Το λίγο, αν το πολλαπλασιάσεις με 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, είναι ένα τεράστιο ποσό», εξήγησε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην τοξικότητα και στο πώς τη διαχειρίζεται. «Δεν αντέχω την τοξικότητα. Δεν μπορώ. Πιστεύω πως όταν κάποιος “καβαλήσει το καλάμι” ή νιώσει ότι είναι κάτι διαφορετικό, αυτομάτως γίνεται τοξικός, δηλαδή δυσάρεστος με τους άλλους. Δεν μπορώ να γίνω αυτό που σιχαίνομαι», τόνισε.

Για τη σχέση του με το θέατρο, ο Βαλτινός αποκάλυψε ότι ξεκίνησε από προσωπική ανάγκη. «Με ό,τι καταπιάνομαι, θέλω να περνάω όμορφα. Αυτή τη δουλειά την έκανα αρχικά για μένα. Αν μέσα από αυτό ωφεληθεί και ο θεατής, ακόμα καλύτερα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον ναρκισσισμό, τόνισε πως πρόκειται για μια παγίδα που μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. «Ο ναρκισσισμός είναι η τάση να είμαστε εμείς το επίκεντρο. Μπορεί να προέρχεται από ανασφάλεια, αλλά όταν εξελίσσεται, θέλει να είναι το κέντρο και να τον φροντίζουν όλοι», εξήγησε.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε τη μακρά πορεία του στο θέατρο. «Τα πρώτα 20 χρόνια στο θέατρο είναι έτος μηδέν για τον ηθοποιό. Τσαλαβουτάει, παλεύει με τις ανασφάλειές του, με την ανάγκη του για αποδοχή. Όταν περάσουν αυτές οι “παιδικές ασθένειες”, τότε αρχίζει να πηγαίνει βαθιά και καταλαβαίνει τι κάνει», είπε.

Με χιούμορ θυμήθηκε τα μαθητικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως «δεν ήταν καρδιοκατακτητής, αλλά το θύμα της καρδιάς». Αναφέρθηκε επίσης σε μια εφηβική του ιστορία: «Ήταν μια γειτονοπούλα, όμορφη και χαριτωμένη. Ταλαιπωριόμουν τότε, δεν ήξερα τι γίνεται. Της είπα “θες να τα φτιάξουμε;” και εκείνη μου είπε “ναι”. Και δεν της ξαναμίλησα ποτέ, γιατί φοβήθηκα!»

Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Βαλτινός μίλησε για τον χρόνο και τη φθορά της ζωής. «Δεν έχω κανένα άγχος. Θα χαλάσω, θα γεράσω – το μόνο άγχος που έχω είναι η υγεία. Προσπαθώ χρόνια να εξοικειωθώ με τον θάνατο. Αλλά αυτό σου δίνει καύσιμο για τη ζωή – να αφήσεις πράγματα πίσω σου», είπε συγκινημένος.

