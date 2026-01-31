Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου – Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης και 20.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου προχώρησε η ΕΛΑΣ, συλλαμβάνοντας δύο Έλληνες και δύο Αλβανούς.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών έχουν κατασχέσει περίπου 6 κιλά κάνναβης και πάνω από 20.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και κινητά τηλέφωνα, τα οποία και θα εξεταστούν για τυχόν επαφές που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αλλά και για αποθηκευμένο υλικό που να αποτυπώνει τη δράση τους.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η διακίνηση γινόταν κοντά στις φοιτητικές εστίες. Το σημείο ήταν γνωστό, καθώς όλη η διακίνηση και οι συναντήσεις για τις αγοραπωλησίες γίνονταν εκεί.