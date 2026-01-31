Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου – Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης και 20.000 ευρώ

Σύνοψη από το

  • Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου προχώρησε η ΕΛΑΣ, συλλαμβάνοντας δύο Έλληνες και δύο Αλβανούς.
  • Κατά την αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών κατασχέθηκαν περίπου 6 κιλά κάνναβης και πάνω από 20.000 ευρώ.
  • Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η διακίνηση γινόταν κοντά στις φοιτητικές εστίες, με το σημείο να ήταν γνωστό για τις αγοραπωλησίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου – Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης και 20.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου προχώρησε η ΕΛΑΣ, συλλαμβάνοντας δύο Έλληνες και δύο Αλβανούς.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών έχουν κατασχέσει περίπου 6 κιλά κάνναβης και πάνω από 20.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και κινητά τηλέφωνα, τα οποία και θα εξεταστούν για τυχόν επαφές που σχετίζονται με τα ναρκωτικά αλλά και για αποθηκευμένο υλικό που να αποτυπώνει τη δράση τους.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η διακίνηση γινόταν κοντά στις φοιτητικές εστίες. Το σημείο ήταν γνωστό, καθώς όλη η διακίνηση και οι συναντήσεις για τις αγοραπωλησίες γίνονταν εκεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:10 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Εντοπίστηκε ηλεκτρονικό ίχνος της στην Φρανκφούρτη μέσω mail – Δείτε βιντεο

Ηλεκτρονικό ίχνος της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε από την Πάτρα εντοπίστηκε στην Φρανκφούρ...
01:12 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Καταθέτουν στην αστυνομία οι 4 τραυματίες της αιματηρής συμπλοκής – Ποια η «πέτρα του σκανδάλου»

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκονταν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής οι τέσσερις τραυματίες...
23:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Προς κατάργηση το όριο των 100ml για υγρά στο αεροπλάνο – Πού έχουν αυξηθεί τα όρια και τι ισχύει για το «Ελ. Βενιζέλος»

Καλά νέα για τους επιβάτες αεροπορικών πτήσεων, καθώς το αυστηρό και ψυχοφθόρο όριο των 100ml ...
22:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Βιολάντα: Διευρυμένη εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα – Οι αποκαλύψεις για το αδήλωτο υπόγειο, οι καταθέσεις-«φωτιά» και το νέο βίντεο

Κρίσιμα στοιχεία και ερωτήματα προκύπτουν από τις αποκαλύψεις του enikos.gr για το αδήλωτο υπό...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα