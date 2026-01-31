Εύβοια: Καταθέτουν στην αστυνομία οι 4 τραυματίες της αιματηρής συμπλοκής – Ποια η «πέτρα του σκανδάλου»

Σύνοψη από το

  • Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκονταν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής οι τέσσερις τραυματίες από μαχαίρι της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε στην Εύβοια, στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες από το evia online, η «πέτρα του σκανδάλου» ήταν μια κοπέλα που είχε τσακωθεί με δύο αδερφές, με αποτέλεσμα ο αδερφός της να τις επιτεθεί λεκτικά και να ξεκινήσει η συμπλοκή.
  • Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων, η ζωή των οποίων ευτυχώς δεν διέτρεξε κίνδυνο. Οι αστυνομικοί λάμβαναν καταθέσεις και ετοίμαζαν τον φάκελο της δικογραφίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκονταν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής οι τέσσερις τραυματίες από μαχαίρι της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε νωρίτερα μεταξύ πολλών νεαρών αλλά και μεγαλυτέρων ατόμων στην Εύβοια, στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων.

Εύβοια: Νέες πληροφορίες για την αιματηρή συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 4 τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από το evia online, η «πέτρα του σκανδάλου» ήταν μια κοπέλα που πριν λίγο καιρό είχε τσακωθεί άσχημα με δύο αδερφές. Ο αδερφός της συνάντησε τυχαία τις δύο κοπέλες και τις επιτέθηκε λεκτικά. Εκείνες πήγαν στο σπίτι τους και φώναξαν τον πατέρα τους με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν και άλλα νεαρά και ανήλικα άτομα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο.

Ευτυχώς η ζωή των τραυματιών δεν διέτρεξε κίνδυνο και μετά από τις πρώτες βοήθειες στα επείγοντα μεταφέρθηκαν και αυτοί στην Αστυνομική Διεύθυνση όπου νωρίτερα είχαν γίνει και άλλες προσαγωγές. Μέχρι και λίγο μετά της 11 μμ οι αστυνομικοί λάμβαναν καταθέσεις και ετοίμαζαν τον φάκελο της δικογραφίας για το συμβάν.

Δείτε φωτογραφίες του eviaonline από την Αστυνομική Διεύθυνση:

23:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

22:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

22:44 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

22:10 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

