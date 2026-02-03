Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών: Κόντρα στην Ουγγαρία για μία θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μετά τις δύο νίκες σε ισάριθμους τελικούς πέρυσι, η Εθνική Ελλάδας πόσο γυναικών βρίσκει ξανά μπροστά της την Ουγγαρία, αυτή τη φορά ένα βήμα πιο νωρίς, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Μαγυάρων, προκειμένου να ανέβει στην κορυφή του βάθρου, τόσο στο World Cup της Κίνας, τον περασμένο Απρίλιο (13-9), όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, τον Ιούλιο (12-9), και θα χρειαστεί να το κάνει ξανά αύριο (3/2, 19:15), με στόχο αυτή τη φορά να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για πέμπτη φορά στην ιστορία του, και να διεκδικήσει τον τίτλο που λείπει από τη συλλογή του.

Η ελληνική ομάδα είναι η μοναδική αήττητη στο Φουντσάλ και έχει την καλύτερη επίθεση με 119 γκολ, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είχε ως τώρα το πολύ υψηλό εμπόδιο. Ακόμη και η Ιταλία, την οποία νίκησε 15-10, μοιάζει να βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά αυτή την περίοδο, ενώ οι αναμετρήσεις με τη Σλοβακία (24-7), τη Γαλλία (23-5), τη Γερμανία (26-5) και την Κροατία (23-6) δεν αντέχουν σε κριτική. Στην ουσία, το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη καλείται να δώσει το πρώτο πραγματικά κρίσιμο παιχνίδι του χωρίς να έχει «μετρήσει» τις δυνάμεις του στη διοργάνωση, όπου υπενθυμίζεται ότι παρατάσσεται αλλαγμένο κατά το 1/3 σε σχέση με το Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης και χωρίς δύο βασικά στελέχη (Σάντα και Γιαννοπούλου).

Αντίθετα, η Ουγγαρία έχει ήδη δώσει δύο ντέρμπι, με απολογισμό μία νίκη 9-7 επί της Ισπανίας και μία ήττα 5-4 από την Ολλανδία. Κερδίζοντας εύκολα τους υπόλοιπους αγώνες τους (28-3 τη Ρουμανία, 28-4 την Πορτογαλία και 22-6 το Ισραήλ), οι Μαγυάρες τερμάτισαν δεύτερες στον ΣΤ΄ όμιλο και επιστρέφουν στην τετράδα, μετά από δύο συνεχόμενα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όπου είχαν περιοριστεί στην πέμπτη θέση. Η ομάδα του Σάντορ Τσεχ διαθέτει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση με παθητικό 25 τερμάτων και αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στην τερματοφύλακα Μπογκλάρκα Νέσμελι, που κάνει τρομερό τουρνουά με 64,3% ποσοστό αποκρούσεων και 3/4 πέναλτι, όλα στο ντέρμπι με την Ολλανδία! Από κει και πέρα, η Ουγγαρία δεν παρουσιάζει κάτι διαφορετικό από το γνωστό -πολύ δυνατό- πρόσωπό της. Η 34χρονη Ρίτα Κέστελι παραμένει το σημείο αναφοράς, συνεπικουρούμενη από τις επίσης έμπειρες Κριστίνα Γκάρντα, Ντόρα Λαϊμέτερ, Βάντα Βάλι και Ντορότια Σίλαγκι, ενώ σιγά-σιγά βγαίνει μπροστά και η νεότερη και πολύ ταλαντούχα γενιά, εκπροσωπούμενη από τις 20χρονες Έστερ Βάρο και Κάτα Χάιντου και τη 19χρονη Πάνα Τίμπα.

Η Ουγγαρία αποτελεί φυσικά παραδοσιακή δύναμη και στο γυναικείο πόλο, έστω κι αν δεν είναι τόσο κυρίαρχη όσο στους άνδρες. Έχει συμμετάσχει σε όλα τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο, με τελευταία εξ αυτών πριν δέκα χρόνια στο Βελιγράδι, ενώ έχει επίσης πέντε ασημένια και έξι χάλκινα μετάλλια, χωρίς να έχει πέσει ποτέ κάτω από την πέμπτη θέση. Αν και η συλλογή της είναι σαφώς πλουσιότερη σε σχέση με εκείνη της εθνικής (τέσσερα ασημένια κι ένα χάλκινο), η Ελλάδα υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης με πέντε νίκες, έναντι τεσσάρων των Μαγυάρων και μίας ισοπαλίας, με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί στα τελευταία δύο τουρνουά, το 2022 στο Σπλιτ και το 2024 στο Αϊντχόφεν, σε ματς πάντως μικρότερης σημασίας (αμφότερα στη φάση των ομίλων). Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στο τελευταίο φιλικό πριν την αναχώρησή τους για την Πορτογαλία, με την Ουγγαρία να επικρατεί 18-14 στη Βουδαπέστη. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρυσι πριν τη Σιγκαπούρη, με την εθνική μάλιστα να χάνει και στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όμως στον τελικό ήταν εμφανώς ανώτερη και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίστασης.

Να σημειωθεί ότι ο αυριανός (3/2) είναι ο όγδοος ημιτελικός της εθνικής γυναικών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με απολογισμό ως τώρα τέσσερις νίκες και τρεις ήττες. Μάλιστα, μετά τους δύο χαμένους ημιτελικούς των πρώτων χρόνων από την Ιταλία (1995 και 2001), η ελληνική ομάδα μετρούσε τέσσερις διαδοχικές νίκες, πριν ηττηθεί από την Ισπανία, πριν δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν. Ο μοναδικός ημιτελικός με αντίπαλο την Ουγγαρία ήταν νικηφόρος (14-12) για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το 2012 στο Αϊντχόφεν.

Στον άλλο ημιτελικό (21:15), η κάτοχος του τίτλου Ολλανδία είναι το λογικό φαβορί απέναντι στην Ιταλία, η οποία δεν έχει καταφέρει από το 2012 να προκριθεί σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με βάση την ως τώρα εικόνα των δύο ομάδων, οι «οράνιε» του Ευάγγελου Δουδέση θα πρέπει -εύκολα ή δύσκολα- να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της Πέμπτης (5/2, 21:15).