Οι 9 φράσεις που χρησιμοποιούν οι πανέξυπνοι άνθρωποι και οι υπόλοιποι απλώς... δεν καταλαβαίνουν

Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια συζήτηση, όπου κάποιος πετάει μια φράση που σας κάνει να σταματήσετε για μια στιγμή και να σκεφτείτε: «Περίμενε, τι μόλις είπαν;» Αυτές οι φράσεις δεν είναι φανφάρες που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Είναι ειλικρινείς αναφορές του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι επεξεργάζονται την πληροφορία.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις εννέα φράσεις που συνήθως αφήνουν τους άλλους να τρέχουν για να προλάβουν.

9 φράσεις των πολύ έξυπνων ανθρώπων που κάνουν τους υπόλοιπους να μπερδευτούν

“Μου θύμισες κάτι που έχω διαβάσει”

“Ποια είναι η υποκείμενη ιδέα;”

“Για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου…”

“Ενδιαφέρον αλλά έχουμε σκεφτεί τις δευτερογενείς παραμέτρους;”

“Το αντίθετο θα ήταν…”

“Θ’ αλλάξω τις προτεραιότητές μου”

“Λειτουργούμε βάσει μεροληψίας επιλογής τώρα”

“Το κόστος ευκαιρίας είναι…”

“Πρόκειται για πλαστό δίλημμα”

“Μου θύμισες κάτι που έχω διαβάσει”

Οι ευφυείς άνθρωποι κάνουν συνδέσεις που οι άλλοι δεν βλέπουν καν να έρχονται. Εκεί που συζητούν για τα τριμηνιαία νούμερα των πωλήσεων, ξαφνικά τα συνδέουν με μια αρχή της συμπεριφορικής οικονομικής που διάβασαν σε ένα βιβλίο τον περασμένο μήνα.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη φράση τόσο ξεχωριστή δεν είναι η απλή παράθεση βιβλίων ή εννοιών για εντυπωσιασμό.

Είναι η απροσδόκητη γέφυρα που χτίζουν ανάμεσα σε φαινομενικά άσχετες ιδέες. Ενώ όλοι οι άλλοι σκέφτονται γραμμικά για το θέμα που συζητείται, εκείνοι αντλούν στοιχεία από μια τεράστια νοητική βιβλιοθήκη διεπιστημονικών γνώσεων. Το «κλειδί» εδώ είναι ότι αυτές οι συνδέσεις δεν είναι βεβιασμένες.

Προκύπτουν φυσικά, γιατί οι ευφυείς άνθρωποι βλέπουν ειλικρινά μοτίβα και παραλληλισμούς παντού.

“Ποια είναι η υποκείμενη ιδέα;”

Αυτή η φράση διαπερνά τις επιφανειακές συζητήσεις σαν κοφτερό λεπίδι. Ενώ όλοι οι άλλοι αναλώνονται στα πλεονεκτήματα μιας πρότασης ή μιας ιδέας, οι ευφυείς άνθρωποι «απομακρύνονται» από το κάδρο για να αμφισβητήσουν τα ίδια τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκαν όλα.

Όλοι τσακώνονται για τις λεπτομέρειες της υλοποίησης, μέχρι που κάποιος θέτει αυτό το ερώτημα και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι ολόκληρη η αρχική παραδοχή μπορεί να είναι λανθασμένη. Είναι σαν να είναι όλοι απασχολημένοι με τη διακόσμηση ενός σπιτιού, ενώ ένας άνθρωπος αναρωτιέται αν είμαστε σίγουροι ότι τα θεμέλια είναι γερά.

Αυτή η ικανότητα να εντοπίζουν και να αμφισβητούν τις βασικές υποθέσεις ξεχωρίζει όσους σκέφτονται επιφανειακά από εκείνους που κατανοούν πραγματικά τα συστήματα και τις δομές.

“Για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου…”

Οι ευφυείς άνθρωποι εξερευνούν ιδέες από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, ακόμα και από εκείνες που δεν υποστηρίζουν προσωπικά. Αυτή η φράση δίνει το σύνθημα ότι πρόκειται να υπερασπιστούν μια θέση, όχι επειδή την πιστεύουν, αλλά επειδή θέλουν να τεστάρουν τις αντοχές του τρέχοντος τρόπου σκέψης.

Αυτό που αποσυντονίζει τους άλλους είναι όταν κάποιος που φαινόταν να συμφωνεί μαζί τους, αρχίζει ξαφνικά να εντοπίζει ρωγμές στην ίδια την ιδέα που έδειχνε να στηρίζει. Δεν πρόκειται για στείρα αντιλογία. Είναι πνευματική αυστηρότητα.

Οι καλύτερες αποφάσεις πάρθηκαν αφού κάποιος, αρκετά γενναίος, είπε: «Εντάξει, αλλά τι γίνεται αν κάνουμε λάθος σε αυτό;» και εξερεύνησε με ειλικρίνεια αυτό το ενδεχόμενο.

“Ενδιαφέρον αλλά έχουμε σκεφτεί τις δευτερογενείς παραμέτρους;”

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται μόλις ένα βήμα μπροστά, οι εξαιρετικά ευφυείς αναλογίζονται ήδη τα ντόμινο που θα πέσουν τρεις κινήσεις αργότερα. Αυτή η προσέγγιση συνήθως «παγώνει» τη συζήτηση, γιατί ξαφνικά όλοι συνειδητοποιούν ότι η σκέψη τους ήταν υπερβολικά περιορισμένη.

Εφαρμόζετε μια νέα πολιτική για να λύσετε το πρόβλημα Α, αλλά τι γίνεται όταν αυτή η λύση γεννήσει τα προβλήματα Β και Γ; Οι σκακιστές σκέφτονται έτσι από τη φύση τους. Το ίδιο και όσοι διαθέτουν συστημική σκέψη. Βλέπουν πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο, εντοπίζοντας τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που οι άλλοι προσπερνούν εντελώς.

“Το αντίθετο θα ήταν…”

Αυτή είναι ίσως η φράση που, περισσότερο από κάθε άλλη, κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ξαφνικά ότι «τα βρήκαν σκούρα». Η αντιγεγονική σκέψη σημαίνει να εξετάζουμε τι θα συνέβαινε σε εναλλακτικά σενάρια.

Αντί να αξιολογούν απλώς ό,τι όντως συνέβη, οι ευφυείς άνθρωποι εξετάζουν αυτόματα τι θα είχε συμβεί υπό διαφορετικές συνθήκες. Πρόκειται για έναν πολύ πιο εξεζητημένο τρόπο προσδιορισμού της σχέσης αιτίας και αποτελέσματος. Θα το ακούσετε σε συζητήσεις για επιχειρηματικές αποφάσεις, προσωπικές επιλογές ή τρέχοντα γεγονότα.

Η διαπίστωση «Αυξήσαμε τις πωλήσεις κατά 20% μετά την καμπάνια» μετατρέπεται σε: «Όμως, το αντίθετο σενάριο είναι ότι οι πωλήσεις μπορεί να αυξάνονταν ούτως ή άλλως κατά 15% λόγω της εποχικότητας».

“Θ’ αλλάξω τις προτεραιότητές μου”

Αυτή η φράση, βγαλμένη από τη Μπεϋζιανή σκέψη, σημαίνει ουσιαστικά: «Αναθεωρώ τις πεποιθήσεις μου βάσει νέων στοιχείων». Όμως, η συγκεκριμένη διατύπωση αποκαλύπτει μια πολύ πιο συστηματική προσέγγιση στον τρόπο που διαμορφώνουν τις απόψεις τους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είτε μένουν πεισματικά προσκολλημένοι στις θέσεις τους είτε ανατρέπουν τις αντιλήψεις τους. Οι ευφυείς άνθρωποι, όμως, αντιμετωπίζουν τις πεποιθήσεις τους ως πιθανότητες, τις οποίες ενημερώνουν σταδιακά καθώς καταφθάνουν νέες πληροφορίες.

Όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση, δίνουν το σήμα ότι σκέφτονται με όρους πιθανοτήτων και όχι με απόλυτα μεγέθη. Είναι ένας ταπεινός, αλλά εξαιρετικά εκλεπτυσμένος τρόπος να δείξουν ότι είναι πάντα ανοιχτοί στο να «φιλτράρουν» και να εξελίσσουν την αντίληψή τους για τον κόσμο.

“Λειτουργούμε βάσει μεροληψίας επιλογής τώρα”

Αυτή η φράση αναβαθμίζει αμέσως κάθε συζήτηση για δεδομένα, τάσεις ή παρατηρήσεις. Ενώ οι άλλοι δέχονται την πληροφορία αμαχητί, οι ευφυείς άνθρωποι αναζητούν ενστικτωδώς τι μπορεί να αλλοιώνει το δείγμα. Είτε συζητούν για επιτυχημένους επιχειρηματίες, είτε για συμβουλές σχέσεων ή μυστικά παραγωγικότητας, αναγνωρίζουν ότι συχνά βλέπουμε μόνο τους «νικητές», αγνοώντας τις αμέτρητες αποτυχίες εκείνων που ακολούθησαν την ίδια ακριβώς προσέγγιση.

Είναι σαν να βρίσκεστε σε ένα καζίνο και να προσέχετε μόνο όσους πανηγυρίζουν τις νίκες τους, ξεχνώντας όλους εκείνους τους αθόρυβους χαμένους που αποχωρούν ηττημένοι.

“Το κόστος ευκαιρίας είναι…”

Η επιστήμη της οικονομίας μάς διδάσκει ότι τα πάντα έχουν ένα κόστος ευκαιρίας, όμως οι ευφυείς άνθρωποι σκέφτονται ενεργά με αυτούς τους όρους ακόμα και στις καθημερινές τους συζητήσεις. Όταν συζητούν για οποιαδήποτε απόφαση, εξετάζουν αυτόματα όχι μόνο τι κερδίζουν, αλλά και τι θυσιάζουν.

Ο χρόνος που αφιερώνουν στο έργο Α σημαίνει ότι μένει πίσω το έργο Β. Τα χρήματα που επενδύονται εδώ, δεν μπορούν να επενδυθούν κάπου αλλού. Αυτή η προσέγγιση συχνά κάνει τους άλλους να συνειδητοποιούν ότι σκέφτονταν τις επιλογές τους αποκομμένα, αντί να τις βλέπουν ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος ανταλλαγών και ισορροπιών.

“Πρόκειται για πλαστό δίλημμα”

Ίσως καμία άλλη φράση δεν αποκαλύπτει ταχύτερα τη σύνθετη σκέψη από την επισήμανση των ψευδών διλημμάτων Ενώ οι άλλοι εγκλωβίζονται σε μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο επιλογών, οι ευφυείς άνθρωποι αναγνωρίζουν πότε η ίδια η προκείμενη είναι εσφαλμένη.

Το ερώτημα «Πρέπει να εστιάσουμε στην ανάπτυξη ή στην κερδοφορία;» μετατρέπεται σε «Γιατί υποθέτουμε ότι αυτά τα δύο είναι αλληλοαποκλειόμενα;». Αυτή η ικανότητα να απορρίπτουν το πλαίσιο μιας ερώτησης αντί να την απαντούν απλώς, αναδεικνύει ένα επίπεδο κριτικής σκέψης που υπερβαίνει τα συνήθη πρότυπα επικοινωνίας.

Tips

Αυτές οι φράσεις δεν είναι μαγικές λέξεις που κάνουν κάποιον να φαίνεται έξυπνος. Πολλοί έξυπνοι άνθρωποι δεν τις χρησιμοποιούν ποτέ, και ο καθένας μπορεί να μάθει να τις ρίχνει σε μια συζήτηση χωρίς να κατανοεί πραγματικά το νόημά τους. Αυτό που κάνει αυτές τις φράσεις ισχυρές είναι ότι αντιπροσωπεύουν τρόπους σκέψης που αμφισβητούν τις παραδοχές, εξετάζουν πολλές οπτικές και αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα εκεί που άλλοι βλέπουν απλότητα.

Αν βρεθείτε σε κατάσταση που νιώθετε χαμένοι όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτές τις φράσεις, μην ανησυχείτε. Η αναγνώρισή τους είναι το πρώτο βήμα για να κατανοήσετε τη σκέψη πίσω από αυτές. Και αν είστε κάποιος που χρησιμοποιεί φυσικά αυτές τις φράσεις, θυμηθείτε ότι η επικοινωνία αφορά τη σύνδεση και όχι μόνο την ακρίβεια. Ο στόχος δεν είναι να κάνετε τους άλλους να νιώσουν ότι τους ξέφυγε κάτι.

Είναι φράσεις που αναβαθμίζουν όλη τη συζήτηση, ώστε όλοι να μπορούν να σκεφτούν πιο καθαρά και βαθιά για τον κόσμο γύρω τους.