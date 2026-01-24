Οι άνθρωποι που είναι υπερβολικά ευαίσθητοι χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα αυτές τις 11 φράσεις όταν σας μιλάνε – Τι κρύβονται πίσω από αυτές

Η ευαισθησία δεν είναι πάντα κάτι κακό. Η σύνδεση με τα συναισθήματα, είναι δύναμη. Η κατανόηση των ενστίκτων μας μπορεί να είναι σημαντική. Ωστόσο, όταν η ευαισθησία εμποδίζει τη λογική σκέψη, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Για πολλούς ανθρώπους, το να γίνουν λιγότερο ευαίσθητοι απαιτεί προσπάθεια. Για κάποιους, μπορεί να φαίνεται σαν ακατόρθωτο εγχείρημα.

Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που είναι υπερβολικά ευαίσθητος. Κάποια πράγματα τους ενοχλούν που οι περισσότεροι άνθρωποι θα τα ξεπερνούσαν εύκολα. Όταν κάποιος είναι υπερβολικά ευαίσθητος, παίρνει τα πάντα πολύ προσωπικά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις του.

Μπορεί να δυσκολεύεται να αποδώσει στη δουλειά ή να διατηρήσει υγιείς σχέσεις με τους άλλους.

Θα το καταλάβετε αν κάποιος είναι υπερβολικά ευαίσθητος όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες φράσεις όταν μιλάει μαζί σας. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως γίνονται αμυντικοί και συχνά προσπαθούν να χειριστούν την κατάσταση αν δεν υπάρχει η αντίδραση που περιμένουν.

9 χαρακτηριστικές φράσεις των ευαίσθητων ανθρώπων:

“Έτσι είμαι”

“Αυτό είναι πολύ σοβαρό”

“Μου επιτίθεσαι”

“Με πλήγωσες”

“Δεν μπορώ να πω κάτι σωστό”

“Γίνεσαι πολύ κακός τώρα”

“Νιώθω μεγάλη ένταση”

“Τα αισθήματά μου δεν έχουν σημασία”

“Δεν ξέρω πώς ν’ αντιδράσω”

Κάποιες φορές, τα πράγματα μπορεί να γίνουν αποπνικτικά. Ακόμα και εκείνοι που δεν είναι υπερβολικά ευαίσθητοι δυσκολεύονται με την αίσθηση υπερδιέγερσης. Είτε πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας δουλειάς είτε για μια περίπλοκη συζήτηση με κάποιον, δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, όταν κάποιος είναι υπερβολικά ευαίσθητος, θα χρησιμοποιήσει αυτήν τη φράση για να βγει από κάθε κατάσταση.

Οι υπερβολικά ευαίσθητοι άνθρωποι επηρεάζονται έντονα από το άγχος. Αντί να αντιμετωπίσουν τα πράγματα άμεσα, ψάχνουν τρόπους να αποφύγουν την αίσθηση του άγχους τελείως. Αναζητούν χρόνο για να ανακάμψουν από συναισθηματικά πιεστικές δραστηριότητες. Όταν κάποιος είναι υπερβολικά ευαίσθητος, θα χρησιμοποιήσει αυτήν τη φράση για να αποφύγει καταστάσεις και συζητήσεις.

“Έτσι είμαι”

Μπορεί να θέλετε να συζητήσετε τα συναισθήματα του ευαίσθητου φίλου σας μαζί του. Θέλετε να τον δείτε να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του με καλύτερο τρόπο. Ωστόσο, αν κάποιος είναι υπερβολικά ευαίσθητος, σχεδόν πάντα θα πει: «Ε, έτσι είμαι εγώ». Είναι απογοητευτικό να το ακούτε αυτό. Θέλετε να τον βοηθήσετε όσο καλύτερα μπορείτε, αλλά αν εκείνος δεν είναι διατεθειμένος να δουλέψει πάνω στα συναισθήματά του, μπορεί να είναι αδύνατο.

Επειδή οι υπερβολικά ευαίσθητοι άνθρωποι παίρνουν τα πάντα προσωπικά, γίνονται αμυντικοί. Αντί να διαχειριστούν αυτά τα συναισθήματα, προσπαθούν να εξηγήσουν τη νοοτροπία τους. Το να λένε ότι είναι απλώς έτσι, είναι μια δικαιολογία για να καλύψουν τη δική τους αντίδραση.

“Αυτό είναι πολύ σοβαρό”

Όταν κάποιος νιώθει τα πάντα έντονα, όλα μοιάζουν με το τέλος του κόσμου. Μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιον μέσο άνθρωπο να το καταλάβει. Μερικές φορές, μπορεί να είναι εκνευριστικό το να αντιμετωπίζεις κάποιον έτσι. Το υπερβολικά ευαίσθητο άτομο μπορεί να κάνει το παραμικρό ζήτημα μεγάλο.

Θα νιώθει πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένο, αλλά αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό για τους άλλους που εμπλέκονται. Ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται πιο έντονα από άλλους. Δυστυχώς, αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στο άτομο όσο και στους γύρω του. Απλές καθημερινές καταστάσεις μπορεί να γίνουν αβάσταχτες για αυτούς.

Παίρνουν κάθε συζήτηση προσωπικά και δυσκολεύονται να ξεπεράσουν ό,τι τους ενοχλεί. Σχεδόν πάντα θα πουν κάτι σαν «Αυτό είναι μεγάλο θέμα», ακόμα και όταν για τους υπόλοιπους φαίνεται μια φυσιολογική κατάσταση.

“Μου επιτίθεσαι”

Η αντιμετώπιση κάποιου που είναι υπερβολικά ευαίσθητος είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολο για αυτούς να κατανοήσουν πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει τους γύρω τους. Όταν προσπαθείς να συζητήσεις κάτι που τους ενοχλεί, βάζουν αμέσως τον εαυτό τους σε θέση άμυνας. Δεδομένου ότι νιώθουν τα πράγματα πιο έντονα, θα δουν οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο ως επίθεση.

Μερικές φορές, δεν πρόκειται καθόλου για επίθεση, αλλά αυτοί το αντιλαμβάνονται έτσι. Έχουν την τάση να βλέπουν τα πάντα αρνητικά. Όταν αντιληφθούν αρνητικότητα, την παίρνουν κατάκαρδα. Έτσι, μια συζήτηση για τη συμπεριφορά τους μπορεί να τους φαίνεται ως επίθεση.

“Με πλήγωσες”

Οι ευαίσθητοι άνθρωποι παίρνουν τα πάντα προσωπικά. Δεν είναι πάντα εύκολο να βάλεις στην άκρη τα συναισθήματά σου και να δεις μια συζήτηση από μια ρεαλιστική σκοπιά. Κάποιοι δυσκολεύονται να μην πάρουν τα πράγματα κατάκαρδα. Όταν κάποιος πει κάτι που δεν τους αρέσει, μπορεί εύκολα να τους πληγώσει.

Ένας άνθρωπος που είναι πολύ ευαίσθητος θα σου το δείξει συχνά ότι τα λόγια σου τον ενόχλησαν. «Ενώ κάποια σχόλια ή ενέργειες είναι πράγματι προσβλητικά, αν διαπιστώνεις ότι τα συναισθήματά σου πληγώνονται πολύ συχνά ή ότι έχεις την τάση να υποθέτεις ότι κάποιος ήθελε να σου προκαλέσει συναισθηματική βλάβη, είναι πιθανό να είσαι επιρρεπής στο να παίρνεις τα πράγματα υπερβολικά προσωπικά», λέει η Barbara Field για το VeryWell Mind.

“Δεν μπορώ να πω κάτι σωστό”

Όταν τα πράγματα ερμηνεύονται υπερβολικά προσωπικά, κάποιος που είναι πολύ ευαίσθητος δυσκολεύεται με τις λέξεις. Είναι κατανοητό ότι το να βλέπει κάθε αντίδραση ως άμεση επίθεση εναντίον του μπορεί να τον κάνει να νιώθει ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σωστά. Στην πραγματικότητα, μπορεί να έχει πει κάτι που στεναχώρησε το άλλο άτομο.

Θα υψώσει άμυνες και θα προσπαθήσει να αποφύγει τις συνέπειες λέγοντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστά. Δεν έχει σημασία πώς παραδίδεται η συζήτηση. Το ευαίσθητο άτομο θα νιώσει επιτεθειμένο. Οι υπερβολικά ευαίσθητοι άνθρωποι είναι συχνά επιφυλακτικοί με τα λόγια των άλλων. Ακόμα κι αν κάποιος τους εξηγήσει ευγενικά πώς τα λόγια του τους επηρέασαν, το ευαίσθητο άτομο θα είναι επιρρεπές στο να το πάρει προσωπικά.

“Γίνεσαι πολύ κακός τώρα”

Κάποιες φορές, όλοι αναλύουμε υπερβολικά. Προσπαθούμε να αναλύσουμε κάθε λέξη που μας λέει κάποιος. Όταν κάποιος είναι υπερβολικά ευαίσθητος, μπορεί να βλέπει τα πάντα με αρνητικό τρόπο. Ακόμα κι αν το άτομο με το οποίο μιλά δεν είχε κακές προθέσεις, μπορεί να ερμηνεύσει τα λόγια του ως κακοήθη. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να προκύψει άσκοπη σύγκρουση.

Ας το παραδεχτούμε, κανείς δεν θέλει να υποθέσει ότι ό,τι μας λέγεται έχει κακή πρόθεση. Ωστόσο, όταν είσαι υπερβολικά ευαίσθητος, έτσι το νιώθεις. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι παρατηρούν ακόμα και τις μικρές λεπτομέρειες που δεν πάνε καλά. Ως αποτέλεσμα, θα υποθέσουν ότι κάποιος τους φέρεται άσχημα και θα αντιδράσουν αναλόγως.

“Νιώθω μεγάλη ένταση”

Οι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι συχνά κατακλύζονται από τα συναισθήματα. Αυτό το αίσθημα δεν προέρχεται μόνο από συζητήσεις και καθημερινές υποχρεώσεις. Οι υπερβολικά ευαίσθητοι άνθρωποι επηρεάζονται περισσότερο από άλλους από ανατριχιαστικές εικόνες. Δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν ταινίες τρόμου ή άλλα πράγματα που δείχνουν βία.

Μπορεί να τους ενοχλήσει σε βάθος και, ως αποτέλεσμα, θα πουν πράγματα όπως «Νιώθω μεγάλη ένταση». Όχι μόνο αυτό, αλλά θα δυσκολεύονται και να προσαρμοστούν. Όταν προκύπτουν νέες καταστάσεις, μπορεί να τις αισθάνονται συντριπτικές. Μια αλλαγή στα καθήκοντα στη δουλειά ή μια μετακόμιση μπορεί να τους φαίνεται σαν το τέλος του κόσμου. Θα τους φαίνεται πραγματικά ότι είναι πάρα πολλά για να τα αντέξουν.

“Τα αισθήματά μου δεν έχουν σημασία”

Οι άνθρωποι που είναι υπερβολικά ευαίσθητοι συχνά νιώθουν συναισθηματική ακύρωση. Θα αισθάνονται άχρηστοι και θα αρχίσουν να απομονώνονται όταν υποθέτουν ότι τα συναισθήματά τους δεν έχουν σημασία. Καμιά φορά, αυτό το συναίσθημα εμφανίζεται ανεξάρτητα από το τι λέει το άλλο άτομο. Αν δεν τους αρέσει αυτό που τους λένε, μπορεί να κατηγορήσουν τους άλλους ότι ακυρώνουν τα συναισθήματά τους.

Στην πραγματικότητα, οι προοπτικές είναι διαφορετικές. Ένα υπερβολικά ευαίσθητο άτομο συχνά νιώθει ασήμαντο. Χρειάζεται επιβεβαίωση. Όταν δεν νιώθει ότι την παίρνει, ή όταν κάποιος κάνει κάτι που δεν συμφωνεί μαζί του, θα ισχυριστεί ότι τα συναισθήματά του δεν έχουν αξία.